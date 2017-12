Un rockero que vuelve con menos decibeles

Una separación amorosa significó mayor tiempo libre para ek guitarrista estadounidense Lee Ranaldo. No involucró a una de sus parejas, sino a sus amigos y compañeros de banda, Thurston Moore y Kim Gordon.

Junto a Moore y Gordon, Ranaldo integró Sonic Youth durante casi 30 años de corrido. La banda se convirtió en una parte esencial de la escena del rock neoyorquino alternativo. Visitaron Uruguay por primera vez en 2011, año que marcó el punto final de la pareja de Gordon y Moore, así como una suspensión definitiva de la carrera de la banda.

Para Ranaldo el fin de Sonic Youth significó una oportunidad mayor para seguir construyendo una carrera en solitario. En setiembre de este año, Ranaldo editó Electric Trim, el tercer disco bajo su nombre —ya lleva una decena de trabajos publicados de forma no oficial—.

Algunas de las canciones de ese álbum serán presentadas mañana a partir de las 21.00 en La Trastienda, donde Ranaldo ya se presentó en 2013 acompañado de su banda The Dust. En su nueva visita, sin embargo, la compañera de escenario será una guitarra solamente.

La propuesta, acústica, responde a un camino de exploración que el guitarrista viene haciendo al diversificar su trabajo como artista. Luego de años de provocar el pogo entre miles de jóvenes, Ranaldo va por una emoción despojada.

En Electric Trim, Ranaldo viajó entre Nueva York y Barcelona para trabajar bajo el mando del productor Raúl Fernández. También reclutó a la cantante Sharon Van Etten y hasta el novelista Jonathan Lethem para trabajar en las canciones y letras, respectivamente.

La grabación, documentada en la película Hello Hello Hello, resultó en un disco de canciones de un espíritu country y folk, pero que no se escapan del lado más efusivo del rock alternativo en el que Ranaldo se formó.

Mientras que una reunión de Sonic Youth se pospone con los años (tanto Moore como Ranaldo han dicho que lo ven como una posibilidad), el guitarrista parece tener la suficiente ambición para querer seguir rockeando solo, armado con un micrófono, cuerdas de metal y unos pocos pedales.