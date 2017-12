Treinta años de carrera es algo para celebrar y Valeria Lima lo va a hacer el miércoles 29 en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta. El espectáculo se llama Sin piel y “va a tener un desdoblamiento de mi imagen desde muchos lugares”, le contó a El País. “Tiene que ver con cosas preciosas que me han pasado, cosas que he logrado, países que he conocido pero las raíces están presentes siempre”. El show, además, también celebra la felicidad de un gran momento personal y profesional.

—En “Pasional”, tu nuevo video, hay como dos Valerias, una tanguera y una más moderna...



—Esa es la idea. Aunque no tiene que ver con hacer tango electrónico, sino con mostrar un montón de cosas que hay dentro mío y no quedarme con lo tradicional. Aggiornarse un poco. Allí están las Valeria que habitan en mi.



—Siempre fuiste un poco moderna...



—Siempre está esa lucha de decir “me quedo tranqui acá porque los tangueros van a reaccionar”. Pero en mis espectáculos siempre me escapo un poco del género.



Video de la canción "Pasional" de Valeria Lima

—¿Todavía existen esos tangueros que reaccionan ante lo nuevo?



—Sí, claro. Lamentablemente existen. Por ejemplo, hay muy pocos certámenes de canto de tango en Uruguay y la poca gente joven que se presenta encuentra trabas a la hora de elegir el repertorio, de vestirse o de presentarse porque el jurado maneja otros parámetros. Sé que lo mío es un riesgo.



—Pero estás en un momento de tu carrera que lo podés hacer.



—Pasa por ahí. El espectáculo se llama Sin piel y tiene que ver con que todo está un poco más en carne viva por muchas razones personales, de salud, de vida, profesionales y que uno empieza a hacer las cosas porque me gustan. Si no me aburro mucho y acá no hay otra que reinventarse permanente. Eso es maravilloso.



—Hablás de razones personales y de salud. ¿Podés contarme de eso?



—Este fue un año duro. Empezó en febrero con un bulto que yo misma encontré en una mama y que me tuvo un mes en una incertidumbre que no le deseo a nadie. Tuvo un final feliz con una cirugía que para el caso fue anecdótica, pero ese mes fue tremendo, me sacudió todas las estructuras y ahí dije”pucha quiero cantar lo que se me antoje, soy madre, tengo una escuela”...



Valeria Lima presentará su nuevo disco. Foto: Difusión

—O sea, hay pila para celebrar...



—Hay mucho y mucha gente que me ha traído a este lugar. Se trata de mostrarse auténticamente. Y es la primera vez que me gusta lo que veo de mi.



—En tu imagen y en tu carrera hay algo de peleadora, de encontrarle la vuelta como sea.



—Totalmente. Y en este espectáculo estoy celebrando 30 años de carrera. Los divido en 15 años en el interior y los 15 años después de Casting.



—¿La gente aún te recuerda tu participación en el programa?



—Es impresionante. La gente no lo olvidó jamás. Fui una privilegiada de ser parte de esa primera edición que fue tremenda. La gente aún me dice que llamó y me votó.



—Hubo cuatro ganadores pero, creo, fuiste la única que siguió con una carrera.



—Llegué a ese lugar con 15 años de bagaje encima desde los seis años cantando con mi papá. Y así son 30 años de pisar todo tipo de escenarios, en todas las circunstancias imaginables. Por eso llegué a Casting con la certeza de que era lo que quería hacer. Mis compañeros, muchos de ellos, ya tenían una vida formada, familia, hijos y algunos cometieron el error de pensar que toda esa trascendencia iba a resultar en contratos, y no fue así. Yo me mudé a Montevideo, entendiendo que si no estaba acá me perdía de mantener abierta esa puerta.



—Y te has sentido compensada por el público.



—Sí. He peleado mucho, he tenido ganas de renunciar muchas veces pero el público recompensa enormemente. Estoy muy agradecida.



—¿Hay cantoras de tango jóvenes?



—Tengo una escuela que tiene 102 alumnos que es un montón de gente pero muy poca pide para trabajar tango. Ahí tenemos buenísimos valores y algunos ya se han chocado con esas trabas del ambiente. Hay gente queriendo y luchando.



Valeria Lima celebrará 30 años de carrera. Foto: Difusión

—¿Hay machismo?



—No lo sentí nunca. De hecho, al terminar Casting, la primera puerta grande de reencuentro con el tango fue la Filarmónica con el maestro García Vigil y toda una orquesta: hombres por doquier.



—¿Quién fue la cantora que te llevó a vos al tango?



—Mi relacionamiento con el tango fue accidental pero mis referentes en el tango fueron Ruben Juárez, María Graña y en Uruguay, Olga del Grossi, a quien le admiro profundamente el temple.



—Tenés una escuela, ¿estudiaste mucho para cantar?



—Recién a los 18 años pude estudiar por primera vez. Mi padre era autodidacta total y me enseñó todo lo que sabía pero las posibilidades económicas no estaban y en el interior no existían. A los 18 años cantaba en el bar Sorocabana y un señor me hace seña de una mesa para que me acercara y yo fui con mi padre, asustada. Y me dice “mirá, quiero queempieces a estudiar canto y yo te voy a pagar las clases”. Y fue así, me mandó con Gilda Dolara y este hombre apareció, habló con ella, pagó las clases y nunca más lo vi.