Un regreso a los escenarios con clave de rock y murga

Después del disco Malandra (2015), Tabaré Cardozo decidió tomarse un tiempo para planear su nuevo disco. Afortunadamente para sus seguidores ese tiempo de espera está por terminar, aunque ya presentó alguna canción de este Librepensador que saldrá pronto a la venta.

Ya se puede escuchar en Youtube y Spotify la canción que da nombre al disco, que será parte del setlist que interpretará mañana, desde las 21.00, en el Museo del Carnaval. Quedan entradas por Abitab desde 690 pesos, para los rezagados.

El País habló con Cardozo sobre su nuevo disco, el regreso de Agarrate Catalina a los escenarios y este show en la Sala del Museo.

—Volvés a un género en el que te sentis cómodo, esa mezcla de rock con murga. ¿Cómo surge la participación de Sebastián Teysera para este primer corte del disco?



—Hace tiempo que invito a amigos y hay un concepto de la nomenclatura inglesa en la música, el play music, el jugar a la música, porque play significa tocar y jugar. Y lo tomo de esa manera, por eso invito a amigos, con quienes tengo afinidades artísticas, pero también humanas. Es juntarse y mezclarse y tirar abajo las etiquetas musicales. Como decías, es el terreno en el que me siento más cómodo, porque el rock y la murga son las dos veredas por las que siempre transité.

—En este disco aparecen varios amigos más.



—Sí, hay más. Está Emiliano Brancciari con quien canto “La ley de Newton”, título del segundo disco de este álbum. Después está Jorge Drexler para “Ensayo y error” y también Gabriel Peluffo.

—Te armaste un dream team.



—Sí, orgulloso de que la gente que llamé se copara y tuviéramos lindos momentos en el estudio. También están Martín Buscaglia, Mandrake Wolf y Raúl Castro, con quien hago un tema bien murguero. Está bastante surtido el disco. También participa Carolina Gomez, la solista de Agarrate Catalina.

—En la canción “Librepensador” decís que ya no tenés club, ni asociación ni sindicato, ¿te sentís así?



—El concepto de librepensador no sé si me define como soy pero sí como quiero ser. Desde hace tiempo trato de llevar a cabo esa filosofía de vida, de no estar atado a ningún dogma desde ningún punto de vista. Es difícil, pero es la manera más sana que encontré de ser honesto con mi arte y libre de verdad.

—Ya han abordado ese tema con la Catalina.



—Sí, con el cuplé de los baldes y hace tiempo que estamos con Yamandú en esta dinámica de ser lo menos dogmáticos posible. Por eso y predicando con el ejemplo, me meto con distintos géneros musicales para que el disco sea en si mismo una muestra de librepensamiento. Ya lo ha sido El zoológico con mi cabeza, que fue un disco multirúbrico y variopinto, pero este disco es un intento de abrir la cabeza, de derribar dogmas y ser lo más libres posible.

—Hablando de la Catalina, ¿vuelven al concurso?



—Por ahora seguimos en gira y tenemos por delante las Cantarolas en diciembre (el 14 y el 15 en el Museo del Carnaval) y más viajes. Estamos súper entusiasmados con este Un día de Julio que ya lo dimos de baja en Uruguay y Argentina, pero sigue con vida por el resto del mundo. En eso vamos a estar en 2018 y con la idea de volver a presentarnos en el Carnaval en 2019, si todo se da.

—La murga es un género que se puede presentar, como hacen ustedes, en cualquier escenario del mundo.



—De por sí los espectáculos de carnaval son completos, y si le das una refrescadita se pueden presentar en cualquier lugar, porque son espectáculos muy buenos. Nosotros, como hace unos años que estamos viajando, Un día de Julio ya lo presentamos por fuera del carnaval y la verdad es que funcionó bien.

—¿Cómo es la respuesta del público ante un género casi teatral, tan nuestro, en el extranjero?



—Muy buena en todos los lugares que hemos llegado. En 2014 estuvimos con otro espectáculo, pero se demostró que el género funciona. Ese espectáculo lo tradujimos a 17 idiomas y es como la ópera, tiene subtítulos para que la gente de otra lengua pueda disfrutar y reírse de lo mismo, con un segundo de delay, pero bien. En los cinco continentes funcionó bien.

—¿Cuándo vas a lanzar este disco?



—Este año, pero la oficial va a ser en mayo. Todavía estamos viendo el lugar.



—¿Qué se siente volver al Museo del Carnaval?



—Es un lugar ideal para mí, es un lugar carnavalero y desde hace varios años se viene haciendo las Fiestas Clandestinas, que es un lugar under y roquero. Ahí estoy en el medio de la calle y está buenísimo.

