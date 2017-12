La Percutería y la búsqueda de un ritual

La Percutería es el resultado de un taller de percusión fundado en 2011 por Luis Gutiérrez, quien fue convidando a colegas y amigos para trabajar sobre la percusión y la improvisación, para generar una especie de ritual musical. La banda vino en 2014 y hoy, sábado, presenta su disco, a las 21.00 en El Chamuyo (25 de mayo 591, en el ex Espacio Guambia). Las entradas se venden en puerta a 250 pesos, o anticipadas vía [email protected]

La premisa de La Percutería es dejar todo librado a la imaginación y seguir líneas espontáneas, lo que hace que cada presentación sea diferente a la anterior. En ese sentido, entienden que la propuesta que plantean "es para gente a la que le guste experimentar músicas no convencionales, que les guste curiosear y jugar un poco también".

—¿Qué tan importante es el componente lúdico en este proyecto?



—Es importantísimo. En los ensayos tratamos de estar en ese ambiente, y por supuesto que en los toques intentamos que la gente nos siga la cabeza en ese sentido; a veces se da y a veces no. En inglés jugar y tocar se dice igual, play, y la improvisación tiene ese carácter, es como un juego musical.

Samurai africano

—Al contrario de lo que se podría imaginar, no hay gran predominancia del candombe en su música. ¿Es una decisión racional?



—Totalmente. Pasan dos cosas por lo menos: la primera es que por suerte en Montevideo y en todo el país existen muchísimas propuestas de candombe, y varias muy buenas. Por otro lado, lo obvio sería que un grupo de percusión uruguayo toque candombe y murga; no sería ninguna novedad para el público. Entonces el no tocar lo obvio creo que le da interés a la propuesta. Igualmente, no quita que lo podamos hacer en alguno momento, o al menos mezclar o experimentar con esos materiales, como hacemos con el resto de los ritmos.

—El disco es un trabajo de improvisación grupal. ¿El show también? ¿Cómo trasladan la propuesta al vivo?



—Ese es el desafío justamente. Cada vez que tocamos es un desafío nuevo, ya sea en un evento, un toque nuestro o un disco. La improvisación es un hecho muy dinámico, es muy permeable a lo que esté pasando en el momento en ese lugar y a las personas que intervienen en ella. La idea es ofrecer a la gente esa experiencia, que asuman el desafío con nosotros y sientan el vértigo de no saber qué es lo que va a pasar con la música, hacia dónde nos va a llevar. Casi como la vida misma.