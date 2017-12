El Teatro de Verano recibe mañana a las 20.30 a la Orquesta y al Coro del Sodre, para cerrar el año todo por lo alto, con la novena sinfonía de Beethoven, dirigida por Piero Gamba. Esteban Louise, director del coro del Sodre, habló al respecto con El País. Entradas en Tickantel.

-¿Qué le demanda al coro la novena sinfonía, con su Oda a la Alegría?



-Demanda un gran coro, y el coro del Sodre va a estar a pleno, con sus 80 voces. Beethoven incluyó al coro y le dio una significación muy importante, que va desde los climas más íntimos hasta los más sonoros. La novena sinfonía pide un coro a pleno, por su gran exigencia vocal.



-En este caso, que cantan en alemán, ¿eso va en la formación de cada coreuta o es algo que trabaja todo el coro?



-Es parte y parte. Para ingresar al coro hay que tener cierto conocimiento de lenguas, sobre todo italiano y alemán. El coro nacional canta sin problemas en italiano, latín, alemán, inglés, y por supuesto en español. Pero para instancias específicas, como cuando hubo que cantar en ruso, trajimos a un especialista que trabajó toda la parte de fonética rusa.



-¿Al Teatro de Verano, desde el punto de vista acústico, le tenés un poco de miedo?



-Le tendría miedo si no hubiésemos previsto todo. Si actuásemos como en el Auditorio, no funcionaría. Pero usaremos una amplificación muy cuidada, porque no es la acústica de un teatro. Creo que se va a escuchar muy bien y no se van a perder detalles.

-De los tres directores de los cuerpos estables del Sodre vos sos el único que continuás el año que viene. ¿Hay tantos problemas en el Sodre que se hace difícil trabajar allí?



-Se dio la renuncia de Martín García y de Julio Bocca. Yo estoy desde el 2010: empecé con 24 años de edad. Soy el director más joven que tuvo el coro del Sodre en su historia. Y desde el funcionamiento del coro, no tenemos problemas. Hay cosas para mejorar, por supuesto, desde el punto de vista de los distintos tipos de contrato, del llamado a concurso, del llenado de vacantes. Pero son problemáticas que algunas se están solucionando, y otras que hay que seguir trabajando para solucionarlas.



-¿Sentís que se valora más la presencia del coro en el Interior que en Montevideo?



-Sí, son públicos bien distintos. El público del Interior tal vez sea un poco más cálido. También porque no tiene al coro a su alcance todos los días. Es un público que está más deseoso de disfrutar. Y se genera un clima lindo, desde el cartel en la puerta del teatro y el carrito con altoparlante. Y te reciben con algo para merendar, o algo de cenar, aunque no les corresponda. El público montevideano de los barrios es muy similar. Tal vez es distinto el público más habitual, el que viene al teatro, a la ópera. Que es un público más acostumbrado a los protocolos tradicionales. Es otro tipo de público.

-En vísperas de Navidad como que surgen coros por todas partes.



-Sí, para presentar sus villancicos, que gustan mucho a la gente. En nuestro país hay una gran movida coral. Hay muchísimos coros: de tercera edad, juveniles, que muchas veces tienen más un fin social, de integración. Y hay muy buenos. El coro del Sodre es un gran coro sinfónico, de características románticas. Es el único coro profesional del país, y por eso tratamos de abordar todos los géneros, desde el barroco hasta contemporánea.



-¿El coro del Sodre tiene menos visibilidad que los otros dos cuerpos estables?



-Sí, el coro tiene un perfil bien particular. Por supuesto que no tiene tanta visibilidad como el ballet nacional, que ha tenido tanta visibilidad en estos años. Pero el coro es un cuerpo estable que participa de gran cantidad de producciones distintas: óperas, conciertos sinfónicos corales, y además tenemos una temporada coral propia.



-No actúan mucho los tres cuerpos estables juntos.



-Se han hecho momentos en diferentes galas. Esperemos que pronto se pueda hacer. Buscaremos que se programe pronto.