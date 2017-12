Noel Gallagher: "No echo de menos a Liam ni un jodido nanosegundo"

Noel Gallagher sacó un disco nuevo con su banda, los High Flying Birds, y eso lo tiene haciendo notas por diferentes medios. Y, ya se sabe, una de las cosas que más le interesa a cualquiera que charla con un Gallagher, es remover las viejas heridas con el otro Gallagher.

Por supuesto, de eso habló Noel con El País de Madrid en una entrevista publicada hoy, además de la salida de Who Built the Moon? Acá, algunas de las frases más interesantes de la nota:

Sobre lo que extraña de Oasis: "Echo de menos la subida. Pero hay un momento en que se estanca, y eso no lo echo de menos".

Sobre el final de Oasis: "Siempre hubo peleas y discusiones, pero allí [en la última gira] comprendí que ya no me gustaba. Había tenido suficiente. Tenía 43 años. El primer tercio de mi vida lo pasé sobreviviendo, el tercio siguiente lo pasé haciendo de esta banda la más grande del mundo, y pensé: '¿Sabes qué?, me gustaría dedicar el resto a mí'. Me senté en mi coche al final de aquel concierto de París y pensé, que le follen a ese imbécil [a su hermano Liam]. Es una de las mejores decisiones que he tomado".

Sobre una posible reconciliación: "Soy muy feliz así. No echo de menos a Liam ni un jodido nanosegundo. Dígale esto de mi parte a los fans españoles de Oasis: si tienen alguna puta duda de por qué nunca se volverá a reunir, que vayan a Internet y abran su cuenta de Twitter. Pues esa mierda ha sido así 20 años. ¿Lo harían ustedes? Vale, lo harian por el dinero. ¿Pero si ya tuvieran el dinero? Que le den".

Sobre si es la última estrella de rock: "Nadie ha reclamado mi lugar. Y es una pena, porque me gustaría conocer al nuevo yo. En ocasiones pensé que iba a llegar. Lo pensé de Alex Turner [de Arctic Monkeys], por ejemplo. Pero la gente hace discos en su dormitorio. Yo los hago para tocar ante 50.000 personas. Por eso los cabezas de cartel son de hace 20 años".