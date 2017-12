Una mirada de sutilezas

Suele pasar con muchas relaciones, lo que parecía incompatible termina siendo un vínculo sano y prolífico. Todos tenemos ejemplos de eso. Lo mismo puede decirse de la parcería artística entre Mavis Staples y Jeff Tweedy que ya lleva un montón de años. Ella es una leyenda del soul y del gospel que empezó en la década de 1960, fue una de las voces del sentir de su época y hasta tuvo un affaire con Bob Dylan. Tweedy como líder de Wilco es una figura fundamental de la música americana de los últimos 20 años, siempre inquieto, siempre interesante. En If All I Was Was Black, la conjunción vuelve a funcionar de maravillas con un disco lleno de referencias políticas, sí, pero tamizadas por la propia poesía de Tweedy quien acá se encarga de todas las canciones. Las referencia actuales están, claro, porque eso es parte del ADN de Maples. Porque ella a los 78 años, sigue siendo una de las voces más vivas de la historia de la música negra. Escuchar este disco es un elixir en tiempos aciagos.

Disco: If All I Was Was Black. ¿Está online? Sí. ¿Está bien? Sí, Staples vuelve a unirse a Jeff Tweedy y el resultado es buena cosa.