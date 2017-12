By Belen Fourment

Con Buenos Muchachos, se completa el top 10 (con un puesto compartido) de los discos uruguayos del año

Buenos Muchachos. Buenos Muchachos

Para cuando me muera "Para cuando me muera" de No Te Va Gustar

Tebas "Tebas" de Dani Umpi

Movimiento "Movimiento" de Jorge Drexler

Copando el corazón "Copando el corazón" de Fernando Cabrera

So Much Love "So Much Love" de Las Cobras, la revelación del año

Tanta mala suerte - Franny Glass Tanta mala suerte - Franny Glass

"Palabra clásica" de Florencia Núñez "Palabra clásica" de Florencia Núñez

Juego con fuego "Juego con fuego" de Alfonsina

Espectro "Espectro" de Los Nuevos Creyentes

Nombres "Nombres" del Cuarteto de Nos

Lo mejor de la música nacional en 2017