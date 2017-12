"Márama todavía no se disolvió", asegura el manager de la banda

Los fanáticos de Márama siguen expectantes en torno a la realidad de la banda, después de un fin de semana de misterio en las redes sociales, en las que trascendió una eventual separación del éxito de cumbia pop.

Una de las novedades de las últimas horas es que, como hiciera Taylor Swift semanas antes de lanzar su último disco solista, Agustín Casanova puso en cero su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.700.000 seguidores. Allí también, como hizo en Twitter, eliminó cualquier rastro de Márama de la información, donde apenas se lee "Cantante y productor".

Ayer, Casanova comunicaba a través de una story en Instagram que Márama cumpliría con los shows que tiene pactados este mes, y pedía calma a los seguidores, que siguen esperando una respuesta.

Sin embargo, a esta actitud de Instagram se le suma otra diferente en Twitter. Y es que en esa red, donde también eliminó la información referente a Márama cambiándose de usuario, estuvo intercambiando mensajes "misteriosos" con sus ¿compañeros de banda? Por ejemplo, hubo un cruce de fotos con el baterista Pablo Arnoletti, quien días atrás había hecho algunas publicaciones referentes a un eventual final.

Por su parte Matías Besson, bajista del grupo, sorprendió con un tuit que parece tener que ver directamente con Casanova y su cambio de nombre en Twitter, burlándose de su estatura. Por esa red, el músico también expresó: "Cuantas cosas lindas se vienen. Espero que ustedes sigan siendo parte de todo esto", y "No sean impacientes chiquilinas de mi corazón. Nos vamos a seguir viendo", dejando la puerta abierta.

Consultado por El País, el mánager de Márama, Catriel Sagardoy, aseguró que el camino de la banda todavía no llegó a su fin.

"Márama no se separó, Márama sigue y tiene shows para realizar", aclaró Sagardoy, explicando que Casanova, como ya se sabía, está haciendo algunas presentaciones en formato solista (de hecho, así se mostró este fin de semana en la Teletón) en el que incorpora temas que no van con el estilo de la banda de cumbia pop. "Pero Márama tiene shows pactados y va a seguir", enfatizó este lunes.

"Lo que cambió todo esto fue que Agustín cambió el Twitter, pero todas las redes las puso 'Agustín Casanova'. Porque el Instagram también era 'Márama Agustín' y hace como seis meses también le puso 'Agustín Casanova'", aclaró y concluyó: "Disolverse, todavía no se disolvió Márama".

En setiembre pasado, en charla con El País a poco de dar su primer show como solista, Casanova comentaba: "Hace poco fui a tocar como Agustín Casanova a un lugar y después de que pasó eso, ya se abrieron otros lugares que me piden más como Agustín y no como Márama. Son diferentes shows, diferentes propuestas, diferentes lugares sobre todo. Soy yo solo; pero eso no quiere decir que me tire como solista".

Además, sobre el futuro de la banda y proyectándose hacia adelante, también decía que "Pablo seguramente se va a ir, Pepe o cualquiera de los otros músicos que estén, porque son procesos de la vida. Si en algún momento me llego a tirar como solista me gustaría que todos los que están ahora me acompañen; yo se los dije, ya son como mi familia".