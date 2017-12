By Rosalia Souza

El video del artista colombiano y el brasileño Nego do Borel es un éxito en YouTube<br>

Maluma - Corazón (Official Video) ft. Nego do Borel Maluma - Corazón (Official Video) ft. Nego do Borel

Maluma estrenó el videoclip de "Corazón" y aparece Ronaldinho