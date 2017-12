Liam Payne y Rita Ora serán las voces de "Cincuenta sombras liberadas"

Tomando la posta de Zayn Malik y Taylor Swift, que cantaron el hit de Cincuenta sombras más oscuras, y de Ellie Goulding que supo conquistar al público de Cincuenta sombras de Gray con "Love Me Like You Do", Rita Ora y Liam Payne serán los nuevos encargados de ponerle voz a la tercera entrega, Cincuenta sombras liberadas.

#FiftyShadesFreed Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el Dic 20, 2017 at 12:10 PST

La noticia la dieron a conocer los cantantes, que en ambas cuentas de Instagram subieron una foto juntos con el hashtag #FiftyShadesFreed. Y más tarde, compartieron un video en el que anunciaron que el estreno del tema será en enero. No es detalle menor que Ora, también actriz, interpreta a la hermana de Christian Gray, Mía, en la segunda parte de la saga.

¿Se convertirá en un hit? Habrá que esperar para ver.