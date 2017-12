Cuando eran tan jóvenes, pero ya tan Rolling Stones

Lo que durante años ha sido un tesoro para los piratas, se convierte ahora en un disco oficial que recopila todas las grabaciones de los Rolling Stones para la BBC en la década de 1960. A diferencia de los discos que recopilan los hits de aquellos años, On Air permite escuchar cómo sonaban en vivo. Es una recopilación de la participación de la banda en el puñado de programas juveniles que tenía la cadena oficial británica por esos años para atender una demanda creciente.

La primera vez que los Stones entraron a los estudios de la BBC fue en 1963. Por entonces eran cinco (Jagger, Richards, Watts, Bill Wyman y Brian Jones) y se volvían loco con el blues y el rock and roll que llegaba del otro lado del Atlántico. Eso lo deja bien claro que la canción que abre On Air y que pertenece a aquella primera sesión sea el Come on de Chuck Berry, de quien además hay cuatro canciones más en el disco. En esos años formativos, los Stones estaban más cerca de una banda tributo que de un grupo propiamente dicho, pero rápidamente eso se fue cambiando con la inclusión en el repertorio de canciones propias. En este disco están “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “The Spider and the Fly” y “The Last Time” que demostraban que habían aprendido la lección y habían mejorado la receta.

La versión de lujo, que es la que está en Spotify, abarca 32 canciones de tres años de Rolling Stones. Y es una manera de reencontrarse con su rock básico que hace recordar por qué nos siguen gustando estos tipos.