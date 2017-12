Jorge Drexler, nominado a los Grammy por su nuevo disco

Tras estar nominado a los Grammy Latino, Jorge Drexler también dará pelea en los Grammy internacionales con su flamante Salvavidas de hielo, un disco hecho sólo a base de guitarras.

Las nominaciones para estos premios se anunciaron hoy, y el cantautor compite por mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo. Drexler compite en ese rubro con Ayo de Bomba Estéreo, El Paradise de Los Amigos Invisibles, Residente de Residente y Pa' fuera de Desorden Público y C4 Trío.

Además, "Despacito" sigue adelante a la conquista del mercado, y compite por grabación del año contra "Redbone" de Childish Gambino, "The Story of O. J." de Jay Z, "HUMBLE" de Kendrick Lamar y "24K Magic" de Bruno Mars; y es la única que repite como canción del año, donde tiene como rivales a "4:44" de Jay Z, "Issues" de Julia Michaels (nominada a mejor artista nuevo), "1-800-273-8255" de Logic y "That's What I Like" de Bruno Mars.

El hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee con un remix junto a Justin Bieber, también puede llevarse el Grammy a Mejor performance en dúo o grupo de pop; donde se enfrenta a "Something Just Like This" de The Chainsmokers & Coldplay, "Thunder" de Imagine Dragons, "Feel It Still" de Portugal. The Man y "Stay" de Zedd y Alessia Cara.

Los aspirantes a discos del año son "Awaken, My Love!" de Childish Gambino, "4.44" de Jay Z, "DAMN" de Kendrick Lamar, "Melodrama" de Lorde y "24K Magic" de Bruno Mars.

La 60° ceremonia de entrega de los Grammy será el 28 de enero, nuevamente con James Corden como presentador. Además, marcará la vuelta de esta gala a Nueva York, donde no se hacía desde 2003.

PREMIOS Así son las principales categorías

Grabación del año

"Redbone" de Childish Gambino

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

"The Story of O.J." de Jay Z

"HUMBLE" de Kendrick Lamar

"24K Magic" de Bruno Mars



Álbum del año

Awaken, My Love! de Childish Gambino

4:44 de Jay Z

DAMN de Kendrick Lamar

Melodrama de Lorde

24K Magic de Bruno Mars

Canción del año

"Despacito", de Luis Fonsi

"4:44" de Jay Z

"Issues" de Julia Michaels

"1-800-273-8255" de Logic

"That's What I Like" de Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor álbum pop vocal

Kaleidoscope EP de Coldplay

Lust For Life de Lana Del Rey

Evolve de Imagine Dragons

Rainbow de Kesha

Joanne de Lady Gaga

÷ (Divide) de Ed Sheeran

Mejor performance de rock

"You Want it Darker" de Leonard Cohen

"The Promise" de Chris Cornell

"Run" de Foo Fighters

"No Good" de Kaleo

"Go To War" de Nothing More



Mejor álbum latino de pop

Lo único constante de Alex Cuba

Mis planes son amarte de Juanes

Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México de La Santa Cecilia

Musas de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

El dorado de Shakira

Mejor álbum de rock

Emperor Of Sand de Mastodon

Hardwired...To Self-Destruct de Metallica

The Stories We Tell Ourselves de Nothing More

Villains de Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding de The War On Drugs

Mejor álbum de música alternativa

Everything Now de Arcade Fire

Humanz de Gorillaz

American Dream de LCD Soundsystem

Pure Comedy de Father John Misty

Sleep Well Beast de The National