Jimena Barón le canta a las críticas y presenta disco en Uruguay

Jimena Barón le puso pausa a su carrera de actriz para enfocarse en su música, y este fin de semana viene con esa faceta a Uruguay. Este sábado a las 00.00 estará en Ovo, en Enjoy Conrad de Punta del Este, presentando su disco La Tonta. Hay entradas en Red UTS desde 360 pesos.

Antes del show, Barón charló con El País y contó cómo nació "QLO", una de las canciones más difundidas del álbum y con un videoclip que fue censurado por YouTube. "Eso fue genial", comenta ahora la argentina.

"'QLO' la escribí con los comentarios de Instagram, literalmente. Me senté con un cuaderno y empecé a anotar todas las cosas que me decían cuando yo subía fotos así, en culo justamente. Y es como una ironía, simboliza que es mía mi vida, es mío todo", explica.

"A mi no me va a cambiar nada lo que pasa afuera. Yo me concentro en otro tipo de gente, y no es de negadora. Una persona que se sienta a decir lo que piensa de tu culo, a insultarte, agredirte, es una persona que está mal", dice Barón sobre el asedio con el que convive en las redes sociales, para bien o para mal, en tanto figura pública y expuesta.

"Yo me muero de vergüenza, ¡imaginate! Suponete que yo pienso algo de lo que se puso alguien, lo comento tomando mate con mis amigas. Jamás me sentaría a arrobar a alguien en su Instagram, es una cosa medio enfermiza. Yo me divierto a veces, hasta contesto alguna gansada, pero no me hago mucho problema", asegura.

La entrevista completa con Barón, en la que habla de la música, la televisión, la maternidad y su noviazgo con Juan Martín Del Potro, se publicará en la edición del sábado.