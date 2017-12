James Blunt viene por primera vez a Uruguay

Tanto sonó “You’re Beautiful” a mediados de la década de los 2000, pero tanto, que años después James Blunt le ofrecería disculpas al público por la masividad de aquella balada que fue banda sonora obligada de toda una generación. “Fue introducida a la fuerza en las gargantas de la gente y terminó siendo molesto, y entonces la gente terminó asociando esa sensación al artista”, le dijo en una entrevista a la revista Hello, en referencia al tema que cambió su historia para siempre.

Y es que cuando apareció “You’re Beautiful” (un tema al que este año le quitó todo el romanticismo, diciéndole a The Huffington Post que en realidad trata sobre un hombre que está tan drogado, que acosa a la novia de otra persona), Blunt estaba promocionando su primer disco Back to Bedlam, a poco de haber abandonado su carrera militar y con la curiosidad de haber sido hospedado por la mismísima Carrie Fisher (la histórica princesa Leia de Star Wars) mientras creaba su ópera prima. Nunca se imaginó la trascendencia que desde entonces iba a tomar su figura, ni que esa canción sería a la que se lo asociaría para el resto de su vida, aunque ha seguido editando material.

"You're Beautiful" de James Blunt

De hecho, este año lanzó su quinto disco de estudio, The Afterlove, y con eso vendrá por primera vez a Uruguay, que ya tiene una interesante agenda de espectáculos para 2018 con shows bien diversos como los de Phil Collins, Roger Waters, Pablo Alborán y Fito Páez.

Blunt actuará el jueves 22 de febrero en el Centro de Espectáculos Landia del Parque Roosevelt, y las entradas ya están a la venta en locales de Red UTS, Redpagos y Tienda Inglesa. Van de 1.585 a 3.585 pesos.

Al cierre de esta edición, en su sitio web todavía no se anunciaba el show en Uruguay, pero sí se avisaba de varias fechas de esta gira latinoamericana, en Buenos Aires y Córdoba, en San Pablo y en un par de ciudades de Chile; para luego seguir viaje hacia Oceanía.

En The Afterlove, Blunt aparece bastante lejos de la oscuridad de aquel famosísimo single y de aquel primer disco, y mucho más cercano a Ed Sheeran, que de hecho figura como uno de los compositores de este disco. “Yo le enseñé a esquiar y él me enseñó a escribir canciones”, dijo en una entrevista reciente en referencia a su trabajo con el pelirrojo de “Thinking Out Loud” o “Shape of You”, cuya marca se nota bastante en este nuevo repertorio pop, romántico y agradable, que Blunt traerá a Landia y por primera vez al país en cuestión de pocos meses.