Los hits de 2017 resumidos en un collage de videos y canciones

Para algunos es una forma más de demostrar que las canciones de ahora son todas iguales. Para otros, es el resultado de un minucioso trabajo de edición que los Djs han viralizado en la era Youtube. Lo cierto es que el origen del mashup, también conocido como pop bastardo, se remonta al hip hop de los años 80, y basta con la combinación de dos canciones (bien lograda, claro), para que funcione como tal. Y aunque es verdad que el tema de derechos de autor no siempre ha dejado bien parado al ¿género?, es una buena forma de ver el resumen del año de la música pop.

Son dos los collages más esperados: el del canal de Youtube del disc jokey alemán Mashup Germany, que con el resumen de 2011 dejó a todos con la boca abierta y desde entonces se convirtió en un clásico. Y el de David Rees, un chico que en menos de cinco minutos canta las 63 canciones que para él representaron 2017. El músico de 22 años siempre elige una voz femenina que lo acompañe, y esta vez fue el turno de su amiga Paula Pérez.

Claro que en ambas listas no faltaron éxitos como "Despacito", "Havana", "Reggaeton Lento", "Shape of you", y además Mashup Germany aprovechó la oportunidad para rendir tributo con las imágenes a Chester Bennington.

Mirá el Mashup Germany 2017

