Los hits musicales que originalmente fueron compuestos para otros

Hay dos canciones que este año se convirtieron en un éxito y lideraron listas a lo largo del mundo, y si están pensando en "Despacito" y "Shape of You", están en lo correcto. Las voces que las hicieron conocidas fueron las de Luis Fonsi y Ed Sheeran, respectivamente, pero hay un dato curioso en ambos casos: las dos fueron pensadas con otros cantantes en mente.

En entrevista con The New York Times, Ed Sheeran contó que su idea inicial fue componer "Shape Of You" para cantarla con Rihanna. Y Erika Ender, una de las coautoras de "Despacito", confesó a mitad de año que el tema fue rechazado por la cantante mexicana Alejandra Guzmán. No fue la única en negarse: Nicky Jam tuvo la chance de ser quien acompañara a Fonsi en lugar de Daddy Yankee, pero como no le vio potencial, no la quiso.

Pero estas no son las únicas canciones compuestas para otros cantantes.

"Thelephone"

Lady Gaga se quedó con una canción que era para Britney Spears

Otra que se ha dado el lujo de rechazar canciones que después fueron un éxito es Britney Spears. Lady Gaga compuso "Telephone" para el disco Circus que la princesa pop lanzó en 2008, pero esta no lo quiso, algo que la compositora debe haberle agradecido por mucho tiempo ya que al año siguiente, la versión que grabó junto a Beyoncé fue uno de los éxitos de su disco The Fame Monster.

"Umbrella"

Otro rechazo de Britney Spears: "Umbrella"

Si pensamos con qué canción decidimos seguir el paso a Rihanna, probablemente pensemos todos en la misma: "Umbrella". Y es que fue su primer hit y como quién no quiere, la cosa es otra que le debe dar las gracias a Britney Spears. La rubia rechazó el tema allá por el 2007, cuando comenzaba a recuperar su carrera tras varios tropiezos personales.

"I Don’t Want To Miss a Thing"



"I Don’t Want To Miss a Thing" pudo no estar en la voz de Steven Tyler

Esta balada estaba pensada para piano y voz, y originalmente sería cantada por Celine Dion. Pero la banda Aerosmith se atrasó en la composición para Armageddon y a último momento se enamoraron de ""I Don’t Want To Miss a Thing", y así esta canción, compuesta por Diane Warren, se convirtió en un icono de los años noventa en la voz de Steven Tyler.

"Let's Get Loud"

Gloria Estefan compuso esta canción que luego pasó a Jennifer López

"Let's Get Loud", canción con indudable sangre latina que Jennifer López cantó a fines de la década de 1990, fue escrita por Gloria Estefan y pensada, originalmente, para su propio repertorio. Solo que la compositora terminó por considerar que era muy similar a lo que ya venía trabajando desde hacía tiempo y quedó en manos de López. Habrá sido por el éxito que el tema tuvo después que Estefan la interpretó en varios escenarios.