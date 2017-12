Lo que hay que saber para ir al Montevideo Rock y Montevideo Tropical

La Intendencia Municipal de Montevideo y la producción detrás del Festival de la Convivencia (que reúne al Montevideo Rock y al Montevideo Tropical) realizaron hoy una conferencia en la que se informó diferentes detalles a tener en cuenta a la hora de asistir al evento.

Grilla

La grilla completa de bandas puede encontrarse en el sitio festivalconvivencia.uy.

Dónde mirarlo

El evento será transmitido en vivo por la señal municipal TV Ciudad.

Entradas disponibles

Quedan entradas disponibles para el Montevideo Tropical, a $300. Las entradas solo se consiguen en los locales de Abitab presentando la cédula de identidad. Cada persona puede comprar hasta cinco entradas.

Puerta de ingreso



El acceso para los tres días del festival, que será en la Rural del Prado, será a través de la calle Av. Buschental. Se debe ingresar con el ticket en la mano.

Puertas de salida

Las salidas serán por las calles Av. Buschental (en la puerta de ingreso inicial) y Av. Altillo Pelosi.

Horario de apertura



La apertura de puertas para el Montevideo Rock será a partir de las 16.00.

En el caso del Montevideo Tropical, se habilitará a partir de las 14.00.

Horarios de cierre

Se espera que el viernes el evento termine a las 2.30 am y el sábado a las 1.00 am. El domingo el cierre será cerca de las 0.30 am.

Se puede llevar:

Se podrá ingresar con termo y mate, botella de plástico de hasta 600 ml (agua o refreso) y banderas, pero sin mástiles.

No se podrá entrar con:



Bebidlas alcohólicas y objetos peligrosos (navajas, cuchillos, armas y pirotecnia, etc)

Desvíos de tránsito



Las calle Av. Buschental estará cortada desde Lucas Obes hasta Delmira Agustini. La calle Av. Altillo Pelosi también estará cortada desde Balzo hasta 19 de Abril.

Locomoción

Una vez terminado el festival, las salidas del transporte público será desde las calles Lucas Obes y AV. Buschentall.



En dos ruedas

Quienes vayan en bicicleta podrán acceder al festival ya que habrá puestos para ubicarlas.

Gastronomía

En el predio habrá doce carritos y tres barras. El menú consistirá de hamburguesas de carne y vegetarianas, chorizos, bau´rus, panchos y churros.

Accesibilidad



Habrá un baño accesibles y una plataforma accesible.



Clima



En el caso de tormenta eléctrica, la fecha alternativa será el lunes 4 de diciembre. De todas formas, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) no prevé lluvias para el fin de semana.