“El gran secreto de Raça Negra es la fidelidad”

Buscaron suerte con un casete grabado en una casa y llegaron a tocar frente un millón y medio de personas en 1995. Fueron los primeros en llegar con el samba a la radio FM, lograron un Guinness por la canción más escuchada en radio en un solo día y las nuevas generaciones los consideran ejemplo.

—Es la primera vez de Raça Negra en Montevideo, ¿cómo decidieron venir acá?



—Ya tocamos en todos los lugares que imaginen de Uruguay, pero nunca vinimos a Montevideo. Nos faltaba llegar a la capital y estamos muy felices de estar acá.

—¿Cómo preparan esta llegada?



—Estoy ansioso. En frontera nos conocen. Si tocamos en Rivera, estamos tranquilos con los uruguayos que van. Nos entienden. Pero la capital es una cosa bien diferente, y no tenemos mucha información de cómo somos vistos, lo que lo convierte en un desafío, pero un desafío bueno, “gostoso”.

—¿Qué van a encontrar los uruguayos en el show?



—Vamos a contar los 34 años de historia. Hay muchas canciones que para nosotros cuentan algo, que son pasajes de nuestras vidas dentro de la música. Y el show de Raça Negra es eso. Es vivir y volver en el tiempo.

—Tienen muchos éxitos (“Cigana”, “Cheia de manías”), ¿hay alguna canción que nunca hayan podido dejar de tocar?



—Raça Negra tiene una suerte bastante grande, son muchas las canciones que no podemos dejar porque nos reclaman. Pero hay algunas canciones que alrededor del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, tenemos que sí o sí tocar: “Deus me livre” es una de esas.

—¿Alguna canción que sea especial para vos?



—Una que cambió la historia de Raça Negra. Hasta 1995 era una banda radicada en Brasil, pero ese año, con “E tarde de mais”, se volvió mundial. La canción fue para el mundo entero, desde América Latina a Europa y Estados Unidos. Encontramos lo que nos faltaba con esa canción.

—Y “Caroline” fue el primer samba en sonar en una FM



—En esas radios solo pasaban música que le gustaba a la elite brasileña y el samba siempre fue una cosa más de barrio, de los más necesitados. Pero “Caroline” fue tan fuerte que no hubo cómo frenarla, todos la pedían. Y hoy es una cosa común escuchar samba en FM.

—Pasaron 34 años, ¿cómo fue el comienzo de Raça Negra?



—Como todo sambista, el comienzo es siempre en una reunión de amigos, después de jugar a la pelota. Uno agarra la guitarra, otro el pandero, y otro canta. Nosotros lo hacíamos siempre. Primero se fue llenando la calle y de repente vimos a una pareja bien vestida mirándonos y nos sorprendió; querían que cantáramos en su casa. Y así, con lo que teníamos, comenzó a ser más profesional.

—Empezaron en una calle y terminaron frente a más de un millón de personas, ¿cómo se sintió eso?



—El mayor número de personas para las que tocamos fue un millón y medio, el 1° de mayo de 1995, en el centro de San Pablo, un año después de la muerte de Ayrton Senna. Ni ellos podían creer aquello, ni el prefecto, ni nosotros, que nos quedamos mirando paralizados.

—¿Cómo fue esa evolución?



—Creo que el gran secreto de Raça Negra es la fidelidad. Sin la fidelidad las bandas terminan perdiéndose. Están quienes dicen que sonamos igual, pero es nuestro estilo, la gente enciende la radio y sabe que somos nosotros.

—La música que ustedes hacen es para bailar, ¿te gusta bailar?



—Siempre digo que mi pierna derecha solo sirve para subir al ómnibus. Me gusta el baile y sé alguna cosa, pero las personas me prefieren cantando.

—Su música es pagode, samba, pero tienen versiones hasta de Rod Stewart, Biggies, ¿cómo ves la convivencia de los géneros musicales?



—Creo que cuando la música es buena no tiene ritmo. Y a mí me gusta todo, el rock, el forró. Me gusta el samba romántico que hacemos, una versión nueva del samba canción que hacían Maysa, Cartola y que usa instrumentos del samba, como el pandeiro, el zurdo, pero que se toca más tranquilo, tiene más armonía y se habla de amor. Me gusta el samba en sí, que es una cosa que solo el brasileño sabe hacer.

—“É tarde demais” entró al libro Guinness por ser la canción que sonó más en las radios en un solo día, ¿un récord que quieran alcanzar hoy?



—No le damos importancia a eso. Sí quisiéramos que nuestras canciones se escucharan así todos los días, ¿quién no? Pero vamos a tocar la vida entera buscando que la canción llegue al corazón. Ahí se va a eternizar. El récord es un día y nosotros tenemos 34 años de carrera.