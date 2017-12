La expansión de una voz diferente

Cuando Lucía González quiso darse cuenta, cinco años separaban su primer disco solista, homónimo, del Solar que editó hace algunas semanas. En el medio hubo una primera etapa de tocar mucho, una pausa para buscar nuevas canciones, idas y vueltas, y tiempos de espera por la agenda ocupada de Gabriel Casacuberta, su pareja y compañero clave de este proyecto. “Es superimprescindible para mí”, dice González hablando del bajista y compositor. “Siempre me alentó, siempre me jode con que es mi fan, y está buenísimo”, bromea.

Solar finalmente llegó, recopilando canciones de todo este proceso, mezclando idiomas y sonoridades, a medio camino entre lo analógico y lo electrónico. Y llegó editado por Bizarro pero arropado por La Órbita Irresistible, un colectivo indie al que se acercó en los últimos años y con el que generó mucha empatía. De hecho, varios de los músicos de ese circuito son los que grabaron para su disco que, dice la solista, suena más a banda.

"Right to the Moon" de Lucía González

“Siempre trato de hacer lo que me sale, nunca pienso demasiado en lo que quiero hacer. Pero sí hay cosas que cambiaron, que me fui dando cuenta que quería que fueran distintas al disco anterior. Por ejemplo, la forma en que sonaba mi voz, que sonara más como banda”, cuenta González sobre el proceso de "Solar".

—¿Cómo te encontrás estando al frente de una banda?



—Bien. También fue algo que hice sin pensar, pero elegí rodearme de personas con las que me siento cómoda, entonces no es raro. A veces me encantaría estar en otra banda, tocar algo con ellos mismos igual, pero donde yo no sea la principal, porque a veces te pesa un poco. Es mi nombre, ¿entendés? Yo le podría haber puesto otro nombre al proyecto, terminó llamándose así. Aunque yo en el vivo no lo siento como una cosa solista, al contrario.

—En el tiempo que estuviste tocando tu disco anterior, ¿a qué de la música uruguaya te sentiste cercana? Porque tu propuesta no se acerca demasiado a la de otros solistas, mujeres u hombres de la escena.



—Claro, porque yo no me siento una cantautora, siento que es otra cosa lo mío. Lo que me pasa es que no encajo en una categoría específica, porque no soy ni cantautora, ni folk, no es electrónica. Si me siento con una guitarra, mis canciones no rinden de esa manera. Para que tengan gracia tengo que tener, por lo menos, un par de personas más. Pero si pienso que no hay nadie que haga algo parecido, eso también es divertido, aunque a veces me juegue en contra. Estoy siempre por fuera de los festivales, pero tampoco puedo cambiar para que sea de otra manera.