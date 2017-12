Los 10 discos en inglés que más nos entusiasmaron este año

En semanas de balances, es casi una obligación dar un vistazo a los discos internacionales para armar una lista subjetiva de preferencias. Pero como cada vez se edita más música en el mundo, esta vez decidimos elegir no los mejores discos, sino los que más nos entusiasmaron a los periodistas de la sección Espectáculos de El País.

Así, la mezcla va desde algunos trabajos bien masivos y comerciales como el Melodrama de Lorde, el último trabajo de Foo Fighters, el de Beck o el archielogiado DAMN de Kendrick Lamar; a álbumes de impronta más clásica como el Lotta Sea Lice de Kurt Vile y Courtney Barnett o el nuevo del Led Zeppelin Robert Plant, pasando por artistas o bandas menos conocidas como Foxygen o Kevin Morby.

Acá, la playlist de nuestros 10 discos del año:

Los destacados del año: dos revelaciones y un regreso

Harry Styles es la revelación del año en el pop mundial y eso no se puede discutir. El más carilindo de los One Direction emprendió su camino solista y lo hizo con un disco homónimo, que logró meterse en varias listas internacionales de los mejores discos del año. Y está bien, porque en 10 canciones abraza influencias varias del mundo del rock y del pop, les pone un condimento propio, hace hincapié en una sonoridad acústica y guitarrera, llena de sutilezas y matices, y sorprende a más de un prejuicioso. Como si fuera poco, el muchacho estuvo este año en Dunkerque , una de las candidatas al Oscar, y también allí sorprendió con una actuación que no desentonó. En mayo tocará en Buenos Aires, y las entradas se agotaron en un par de horas.

EL EX-PINK FLOYD LANZÓ SU PRIMER DISCO DE ESTUDIO EN 25 AÑOS

Roger Waters

A 25 años de la edición de Amused to Death, que fue su último disco de estudio, Roger Waters demostró que sigue siendo tan bueno, crítico y vigente como siempre. Su visión del mundo, afectada por la crisis humanitaria y sobre todo por el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, es parte esencial de Is This The Life We Really Want?, un gran trabajo discográfico que está entre lo mejor que se ha editado este año. Muchas de las canciones de ese disco serán parte del repertorio que hará el 3 de noviembre de 2018 en el Estadio Centenario en el que, ya se sabe, será el show más importante del año próximo. Waters también hará muchas canciones de Pink Floyd, la banda con la que hizo sus mejores composiciones.