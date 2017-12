No hay dudas de que 2017 será recordado como el año en el que Hollywood se tomó en serio las denuncias de abusos sexuales y hostigamiento, creando una fuerte conciencia sobre lo que está bien o está mal, más allá de la posición de poder de cada uno. Pero aún queda un largo camino por recorrer y el mundo de la música no está afuera de este proceso de reaprendizaje. Hoy, por ejemplo, podemos revisitar críticamente canciones muy populares con mensajes insoportablemente machistas.

Desde Maluma al Chaqueño Palavecino, los mensajes misóginos no distinguen género musical. Señalarlos no es buscar censurarlos, sino marcar que el camino hacia la igualdad de oportunidades y de tratos para hombres y mujeres requiere un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, y el repensar ciertas ideas y preconceptos que tenemos internalizados.

"Blurred Lines" - Robin Thicke, T.I. y Pharrell



"Blurred Lines", el único éxito de Robin Thicke

Sonó sin parar en 2013 y muchos creyeron que era la plataforma ideal para el despegue de la carrera de Robin Thicke. Sin embargo, no faltaron en su momento las voces en contra de su letra violenta y cosificadora: "Trató de domesticarte, pero sos un animal, nena está en tu naturaleza". El clip no ayudó en nada, con modelos semidesnudas sobre carteles que mencionaban el tamaño del pene del artista. Lily Allen se burló haciendo su propia versión y, hoy, muchos creen que la carrera de Thicke está acabada.

"Amor salvaje" - Chaqueño Palavecino



"Amor salvaje" de Chaqueño Palavecino

"Te llevé sin preguntarte ni tu nombre con mi brazo encadenado en tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura", canta a viva voz en cada festival que puede Óscar Esperanza Palavecino, más conocido como Chaqueño Palavecino. Su canción más popular describe un encuentro sexual en el que ella no parece más que una presa y él un predador: "Me adelanté como un puma entre las sombras, pegaré tu cuerpo entero con mis besos".



"Eres mía" - Romeo Santos

La mujer como mercancía en "Eres mía" de Romeo Santos

El exlíder del conjunto Aventura se consagró como el rey de la bachata gracias a canciones como "Propuesta Indecente" o "Rival". Pero en el caso de "Eres mía", de 2014, deja el romanticismo de lado para describir la amenaza de un encuentro forzado en el que la mujer no es más que una mercancía de la que se puede ser dueño: "No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. No te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías".



"Cuatro babys" - Maluma



"Cuatro babys", la polémica canción de Maluma

RELACIONADAS Cinco cosas que no sabías de Maluma By EL PAIS Cinco cosas que no sabías de Maluma Cinco cosas que no sabías de Maluma

Es la canción que más dolores de cabeza le trajo a Maluma y de la que es difícil elegir un sólo verso que no cosifique o sexualice a la mujer. En el tema, el cantante se presenta como un hombre irresistible que tiene cuatro mujeres que sólo quieren tener sexo con él, incluyendo referencias explícitas a las posturas sexuales. Juanes reconoció que no trabajaría con Maluma porque "como padre de familia, me preocupa que mis hijos canten esa letra porque es muy fuerte".



"Fuiste mía" - Julio Iglesias



Julio Iglesias entra en la lista de canciones machistas con "Lo mejor de tu vida"

El gran ícono de la canción latina tuvo uno de sus mayores hits con el relato de un encuentro sexual siendo él un hombre maduro y ella una debutante con "labios de niña, que mis labios los estrenaban" y "cuerpo de espiga de palma recién plantada". En "Fuiste mía", Julio Iglesias reclama posesión de esta joven: "Tu experiencia primera, el despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me lo he bebido yo".



"I Used to Love Her" - Guns N' Roses



Esta canción de Guns N' Roses sería inaceptable hoy

Imposible de imaginar en tiempos en donde se busca concientizar sobre la violencia de género y con números que muestran que muere una mujer cada 18 horas, Axl Rose describe con detalle en esta canción: "Solía amarla, pero tuve que matarla, tuve que enterrarla seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja".



"Como en la tele" - Pimpinela



Pimpinela también tiene unas cuantas canciones reprochables en su repertorio

Aunque tienen varias canciones con las que le devuelven la voz a la mujer en las situaciones que tradicionalmente es dejada de lado por su pareja, Pimpinela tiene algunos temas que si fuesen editados hoy difícilmente pasarían sin polémica. La peor es "Como la tele", en la que Joaquín Galán explica: "No hay quién entienda a las mujeres, llevo años intentándolo: tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación, prenderlas a control remoto, hallándolas tocando un botón y si te fallan o hacen rayas mandarlas a devolución".



"Mi propiedad privada" - Soledad

Soledad no comprendió que el amor no vuelve a nadie propiedad privada

"Para que sepan todos a quién tu perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente", no es necesario seguir recordando la letra para entender por qué esta canción se incluye en la lista. Un amor que atente contra la libertad del otro bien sabemos que no es amor. Además, si prestan atención al video de "Mi propiedad privada" de Soledad (el autor es Modesto López), la historia se complica un poco más.

"Si te agarro con otro te mato" - Cacho Castaña

A Cacho Castaña ya tuvo que defender su canción públicamente

Por "Si te agarro con otro te mato" Cacho Castaña ya ha tenido que dar explicaciones y defenderla alegando que "si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo", no es machista, y diciendo que aunque la canción hable así, no significa que él saldrá a matar a nadie. Lo que no entiende Cacho es que estamos hablando de la construcción de discurso y de conciencia colectiva.

"Every breath you take" - The Police



"Every breath you take" de The Police en la lista de canciones machistas

Lo que en los años 80 parecía una canción de amor y sonó por todos lados, hoy día podría cuestionarse mucho: "Cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando", no es una letra que aceptemos lisa y llanamente sin analizar, menos cuando después agrega un verso como "¿no puedes ver

que tú me perteneces?". Así que The Police entra a la lista de canciones misóginas.