By Belen Fourment

Siete de los 10 videoclips más vistos del año son de cantantes de la región

Despacito de Luis Fonzi y Daddy Yankee Despacito de Luis Fonzi y Daddy Yankee

"Shape of you", Ed Sheeran "Shape of you", Ed Sheeran

Mi gente "Mi gente" de J Balvin

Felices los 4 "Felices los 4" de Maluma

That’s What I Like "That’s What I Like" de Bruno Mars

Ahora dice "Ahora dice" de Chris Jeday

El amante "El amante" de Nicky Jam

Swalla "Swalla" de Jason Derulo

I'm the One "I'm the One"

Súbeme la radio "Súbeme la radio" de Enrique Iglesias y compañía

"Despacito" se impone y lidera el avance latino en YouTube