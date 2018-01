Daddy Yankee contó por qué ya no canta "Despacito" con Luis Fonsi

Daddy Yankee habló de los supuestos problemas en su relación con Luis Fonsi, luego de que llamara poderosamente la atención su ausencia en los Grammy Latino 2017, gala en la que "Despacito", tema que grabaron juntos, se alzara con los principales premios.

Como es sabido, en la ceremonia realizada en Las Vegas el jueves 16 de noviembre, Luis Fonsi cantó "Despacito" junto a Bomba Estéreo y Víctor Manuelle en ausencia de Daddy Yankee.

La inasistencia del reguetonero avivó aún más los rumores de una pelea con Luis Fonsi, luego de que este último fuera elegido por el gobierno de Puerto Rico par ser imagen del país con el tema "Despacito" y Daddy Yankee no fuera considerado para ello.

La controversia los separa

Al respecto, Daddy Yankee confirmó que la elección de su colega sí le afectó, pero descartó que esto haya motivado el distanciamiento.

"Toda promoción de mi tierra es gratis. Todo el tiempo. Yo vivo aquí, la gente me ve. Voy a Palomino, a Culebra... Y lo hago por el amor a mi tierra. La canción es histórica, no podemos dejar que estas cosas opaquen todo lo grande que está sucediendo con el tema. Es un tema escrito por Luis, Erika (Ender) y este servidor. Somos los tres los compositores y los que tenemos los derechos sobre el tema. Este es un momento de celebración y cosas así cuando tú tienes un tema muy grande van a ocurrir", afirmó.

En otro momento, el cantante dio a entender que creía que Luis Fonsi, quien vive en Miami, había sido elegido para ser imagen de Puerto Rico (con un contrato de 700 mil dólares) por un prejuicio todavía existente con el género urbano.

"Negocio es negocio, amistad es amistad. Son dos cosas totalmente diferentes (...) Esto es algo que ocurre día tras día en la música. Uno puede tener diferencias en los negocios y eso no significa que se dañe la relación. Luis y yo tenemos eso bien claro y estamos superbien (...) La única incomodidad que yo siento es que yo pensé que nuestro género había pasado esa barrera hace tiempo y veo que no. Eso es todo", declaró.

En una posterior entrevista con el diario El Nuevo Día, al ser consultado especificamente por su ausencia en los Grammy Latino, Daddy Yankee, quien sí estuvo en Las Vegas pero prefirió no ir a la ceremonia, respondió: "La razón es sencilla: las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta ("Despacito"), tiene que evolucionar, y en mi caso, es lo que pienso (...) Hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez".



"Ya pasé la página de 'Despacito' y pasé la página rapidito", sentenció el puertorriqueño.