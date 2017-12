Cuatro Pesos de Propina se bajó de La Fiesta de La X y anunció show gratuito en Valizas

Faltando pocos días para La Fiesta de La X, la grilla sigue sufriendo modificaciones. Al conflicto inicial con Marcelo D2, quien negó haber sido contratado para la fiesta después de que la organización lo anunciara en la programación, e informara luego que el brasileño había cancelado su presentación violando el contrato, ahora se suma el distanciamiento de la banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina.

A través de un comunicado publicado este sábado en sus redes, Cuatro Pesos anunció que no estará el 6 de enero en La Paloma, en el evento masivo que tiene entradas en venta en Red UTS.

La banda alegó "diferencias con los organizadores del evento", y aunque prefirió no entrar en detalles, contó que "nos plantearon cambios que consideramos contraproducentes para la banda. Se imaginarán que no hubiésemos tomado dicha decisión si no fuese realmente necesario".

Cuatro Pesos ofreció disculpas a sus seguidores, pero los compensó anunciando un show con entrada libre el 13 de enero, en Barra de Valizas.