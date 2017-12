Copar la escena con música y acción

En un Teatro Solís repleto, 55 voces armonizan y juegan a construir, con estilo, canciones más o menos conocidas. Pasan por lo estrictamente coral como “Daniel, Daniel, Servant of the Lord”; exploran el cancionero local con composiciones de Ruben Rada, Estela Magnone y Jaime Roos (la versión pequeñita de “Carbón y sal” fue realmente bella) o Carmen Pi; y se van bien lejos de lo académico con un clásico de Juan Luis Guerra o un tema de la banda chilena Chico Trujillo. Y todo lo hacen con un buen resultado.

Los integrantes del Coro Rapsodia renovaron su espectáculo para presentarse otra vez en el Solís, puliendo el condimento teatral con el que articulan su presentación. No faltó una dosis justa de humor, absurdo pero no ridículo; y el baile que aportan los coreutas y los colectivos invitados, que le dio dinámica a un show que podría sostenerse sólo con el correcto trabajo vocal, pero que apuesta a ir más allá y a copar el espacio escénico.

El resultado final fue un espectáculo de primer nivel, guiado por el director Rodrigo Faguaga que, siguiendo la línea del coro, también rompió con los estereotipos de un rol tradicionalmente rígido, bailando y cantando.

Hubo momentos muy elevados (“Entreat Me Not To Leave You” fue uno), y otros no tanto, como el que involucró a Latasónica y a Dostrescinco, dado que la percusión se impuso a las voces, y los rapeos no pudieron apreciarse completamente. Fue uno de los escasos traspiés de un colectivo que tiene una propuesta ambiciosa y bien trabajada que vale la pena ver, que todavía tiene aspectos para mejorar pero que va por muy buen camino.

FICHA

Rapsodia en el Solís [***]

Coro Rapsodia. Director: Rodrigo Faguaga. Repertorio: “And So It Goes”, “Chan Chan”, “Puntos cardinales”, “Entreat Me Not To Leave You”, “Carbón y sal”, “Canto en la rama”, “Martuán”, “Daniel, Daniel, Servant of the Lord”, “Baile de los morenos”, “Viveza”, “Adiós a la rama”, “Elijah Rock”, “Don’t Stop Me Now”, “La luz del sol”, “Baianá”, “El cosechero”, “I Am Not Yours”, “Cuando ya me empiece a quedar solo”, “Loca”, “A pedir su mano”. Dónde: Teatro Solís. Cuándo: 6 de diciembre.