By Nicolas Lauber

Britney Spears cumple 36 años y lo celebramos con cinco de sus mejores canciones

Video de la canción "... Baby one more time" Video de la canción "... Baby one more time"

Video de la canción "Toxic" Video de la canción "Toxic"

Video de la canción "Oops... I did it Again" Video de la canción "Oops... I did it Again"

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna y Missy Elliot interpretando "Like a Virgin" Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna y Missy Elliot interpretando "Like a Virgin"

Britney Spears interpretando "Im a Slave 4 U" en los Premios MTV Britney Spears interpretando "Im a Slave 4 U" en los Premios MTV

Cinco canciones para celebrar junto a la Princesa del Pop