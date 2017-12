Chano vuelve a los escenarios y llega a Uruguay en abril de 2018

Ante un grupo de periodistas a los que le agradeció varias veces por haber estado presente —"hacía mucho que no nos veíamos", repitió—, y con evidente ansiedad al menos en los primeros minutos, Chano Charpentier volvió el martes a los escenarios. Fue una presentación privada en un estudio de Buenos Aires, ambientado para la ocasión con un despliegue de pantallas y de precisión: todo estuvo cuidado al detalle.

Así, puertas para adentro pero con una apuesta grande, fue la manera en que el ex-Tan Biónica y su sello, Universal, eligieron para consolidar esta vuelta a las canchas, que se venía anticipando con la salida de algunos singles en plataformas digitales, con sus correspondientes videoclips.

Chano presentó a su nueva banda, que lo acompañará en esta etapa solista y que entre otros incluye a Martín Pomares, uno de los ingenieros del disco A contraluz de La Vela Puerca. Con ellos tocó "Carnavalintro", "La noche" (que todavía no fue editado) y "Naistumichiu"; y en una versión más pequeña, acompañado solo de guitarra, hizo "Claramente".

Aunque todavía no se sabe si esas canciones serán parte de un disco, tocarlos sirvió para anunciar su regreso a los escenarios tras dos años de ostracismo y polémicas. En Argentina dará el 23 de enero un show gratuito en Mar del Plata, pero la gran apuesta será un Luna Park el 3 de mayo.

Antes, el 13 de abril, estará en el Teatro de Verano montevideano, y las entradas para ese recital se pondrán en venta este viernes en Red UTS.

En charla con El País, Chano dijo estar contento con este presente, que el primer desafío fue ponerse de pie, que estos dos últimos años "fueron muy duros" y que piensa que es "mucho" lo que le da la gente.

"Estuve muy triste, muy solo y me costó muchísimo hacer el trabajo de ponerme de pie", dijo respecto a cómo pasó sus años post Tan Biónica. "Me ayudó mucho darme cuenta que tengo que estar muy entero, muy despierto para poder afrontar esto, que no sólo es un grupo y hacerlo tocar sino que hay 20 personas más que trabajan. Cuesta hacerlo, y hacerlo con lindas canciones", aseguró Charpentier.

La charla completa con el cantante argentino se publicará próximamente en la edición impresa de El País.