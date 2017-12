El cantautor que dejó el oasis y se fue al espacio

Fue un buen año para los fanáticos de Oasis. Sí, la banda no se volvió a reunir y, según lo expresaron sus miembros en reiteradas ocasiones, falta mucho tiempo (y dinero) para que eso suceda en un futuro cercano.

Sin embargo, hubo otros motivos para celebrar la música y legado de los conquistadores del britpop. En abril, Netflix estrenó Oasis: Supersonic, el documental definitivo de la banda de Manchester en el que se repasa su carrera y el éxito mundial que alcanzó en la década de 1990.

En octubre, Liam Gallagher, el menor de los hermanos fundadores de Oasis, publicó su primer disco solista As you were. Armado con un arsenal de compositores con experiencia en el pop y con una voz más recuperada, Liam recuperó el encanto y la audacia que lo hicieron un líder de banda memorable. Los rankings radiales y de servicios de streaming británicos lo acompañaron en su regreso.

Ahora, a casi dos meses de As you were, le tocó el turno a Noel, el hermano mayor y responsable de la mayor parte de la composición sonora y lírica de Oasis, cómo sigue construyendo su propia carrera en solitario.

Noel lanzó el pasado viernes Who built the Moon?, el tercer disco bajo su banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, que icluye a tres miembros de Oasis: el guitarrista Gem Archer, el pianista Mike Rowe y el baterista Chris Sharrock.

Vea el video de Holy Mountain de Noel Gallagher’s High Flying Birds



La primera comparación con el trabajo de su hermano menor es que, a diferencia de As you were, Who built the moon? es un álbum más pesado y menos personal. Mientras que la obra de Liam gira en torno a una única narración (las aceptaciones y vacilaciones del vocalista), el trabajo de Noel es más enciclopédico: repleto de instrumentos y capas sonoras por doquier.

En una primera escucha, es difícil determinar qué suena y cuándo. Como su título lo adelanta, Who built the Moon? (¿Quién construyó la Luna?) propone un viaje espacial cuya banda sonora es un rock sesentoso, glamoroso y muy producido.

Si bien esa propuesta pueda resultar abrumador al principio, Noel (cuya voz podría estar más al frente en la mezcla final) tiene los ganchos suficientes para mantener el oído atento y deseoso de volver.

La diversión, de todas formas, tiene un costo final. Si bien el nuevo material de Noel muestra que el cantautor inglés es capaz de no repetirse, el sobreesfuerzo de producción sonora aquí termina por banalizar gran parte de las canciones. Hay estribillos pegadizos y alguna melodía digna de ser aprendida en la guitarra, pero no mucho más.