Las canciones de Johnny Hallyday que hicieron al rock cantar en francés

Johnny Hallyday, considerado el padre del rock and roll francés, falleció en París, a los 74 años de edad, víctima de un cáncer que él mismo hizo público en marzo pasado.

Jean-Philippe Léo Smet, su verdadero nombre, nació en París, en la Francia ocupada de 1943. Hijo de la modelo Huguette Clerc y del artista belga de music-hall Léon Smet, vivió en Londres con su tía y el marido de ésta, un artista de variedades de quien tomó el apellido artístico.

Conocido como el "Elvis francés", en Francia a Johnny Hallyday siempre lo compararon con Elvis Presley. Precisamente el tema "Loving You", de su admirado Presley, lo empujó a decidir que quería ser cantante y a tocar en locales nocturnos.

Los inicios de Hallyday

"T'aimer follement" fue el primer single en su álbum debut, Hello Johnny (1960). Pero fue el segundo single, "Souvenir Souvenir", el que se convirtió en hit y se canta hasta hoy.

Johnny Hallyday canta "Souvenir Souvenir" en 1960

Un año después llegó su gran éxito discográfico, con una versión francesa de "Let's Twist Again", titulada "Viens danser le twist", salió el álbum Salut les copains, que se convirtió en disco de oro.

"Viens danser le Twist" versión de "Let's Twist Again" por Johnny Hallyday

A partir de entonces, consolidó su popularidad versionando en francés temas clásicos de rock and roll. A finales de los 60 sacó álbumes como Jeune Homme, Rivière... Ouvre ton Lit y Vie.



Hallyday, el padre del rock and roll francés y del twist, en sus más de 50 años de carrera y más de 900 canciones editadas, ha sido una de las grandes estrellas, con 100 millones de discos vendidos de sus 46 discos de estudio, 25 discos en directo, ocho películas y 18 discos de platino ganados.



Rock and roll y country en francés

Entre sus temas de rock and roll figuran "Rester vivant", "O Carole" o "Noir C'est Noir", la versión francesa del "Black is Black" de Los Bravos. También "Au Café de l'Avenir", "Oh! Ma Jolie Sarah", "Gabrielle", "La fille de l'été dernier", "Allumer le feu" o clásicos "Mystery Train" o el "Blue Suede Shoes".



Johnny Hallyday canta "Rester vivant" en 2014

De entre las canciones country sobresale "De l'amour" y entre sus últimos trabajos figuran la balada "Seul", y, "Le pénitencier", una canción emblemática en su carrera, grabada en 1964, que es la adaptación francesa del tema folk norteamericano "The House of the Rising Sun", que popularizaron The Animals.