By Rosalia Souza

Por primera vez desde su lanzamiento, hace 23 años, "All I Want for Christmas Is You" ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100<br>

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Canción navideña de Mariah Carey entró al top 10 de Billboard después de 23 años