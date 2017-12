¿Quién es Camila Cabello, la sensación pop del momento?

Este jueves, Twitter se vio invadido por el hashtag #preorderCAMILAtoday, que estuvo dominando la lista de tendencias por un buen rato. Y eso es síntoma de que el disco solista de la cantante Camila Cabello, que saldrá en enero, ya se puede ir reservando. Y si usted más o menos sigue las temporadas de premios, los fenómenos de redes sociales y los rankings radiales, ya la habrá escuchado. Pero para algún distraído que todavía no conozca a esta sensación pop, acá van algunos datos para conocerla.

De la banda a la soledad

De adolescente, la cubano-estadounidense entró en el reality show The X Factor y terminó integrando junto a otras participantes el grupo Fifth Harmony, con el que empezó su aventura profesional. Después de un par de álbumes de estudio y de ganar cierta relevancia internacional en el mundo del pop, Cabello sorprendió al anunciar su salida del grupo.

La salida fue confirmada en diciembre del año pasado, y desde el verano ya estuvieron apareciendo colaboraciones de ella con otros artistas.

Buscando un sonido propio

En mayo Cabello, que tiene 20 años, lanzó su primera canción solista, una balada que va mutando hacia un pop de discoteca, y que tiene la marca registrada de Sia, que es una de las compositoras. El tema le sirve a la joven para confirmar lo buena cantante que es, y para alejarse un poco del pop más estructrado y de bases convencionales de Fifth Harmony.

"Crying In The Club" fue el primer tema de un disco que, se suponía, se llamaría The Hurting. The Healing. The Loving, pero que finalmente se llamará Camila y será editado el 12 de enero de 2018. Y la canción, seguramente, no integrará ese repertorio.

El tema latino que rompió todo

Con un videoclip llamativo que tiene una introducción de telenovela latina que se lleva más de dos minutos y medio de la duración total, el quiebre de Camila Cabello se dio con el lanzamiento de su canción "Havana", en colaboración con el rapero Young Thug. El tema mezcla las raíces cubanas de Cabello con las tendencias del mercado actual, y le da un giro refrescante al pop latino que se impone hoy con matices del que predominaba en los 2000. La base rítmica suena familiar, y evoca a Orishas y propuestas de fusión de ese estilo.

El tema fue lanzado en agosto, el videoclip un par de meses después, y en noviembre salió un remix junto a Daddy Yankee. Y fue una de las claves para que, en el balance del año, Cabello sea la artista nueva (con carrera solista nueva, más bien) más escuchada en Spotify.

Este año, además, la morocha ganó el premio MTV europeo a mejor artista pop, tuvo un gran desempeño en la gala de los Latin American Music Awards y también fue elegida como artista revelación en los Billboard Women in Music. Con todo eso, consiguió un lugar en el Lollapalooza argentino del año que viene, donde actuará el viernes 16 de marzo.

Todo indica que a Cabello la vamos a escuchar mucho durante un buen tiempo, y que es una muestra más de que lo latino está copando la escena musical internacional. La portada de su primer disco solista también es reflejo de una cultura regional que va avanzando.

omg hi. u can preorder my debut album at the link in my bio 🦋 in the meantime....... NEVER BE THE SAME ⚡️ ⚡️ 🥀REAL FRIENDS 🥀 🥀

A modo de bonus track, Cabello es toda una sensación en sus redes, donde comparte desde fotos propias hasta poemas de Mario Benedetti.

el lado oscuro del corazon

NOVEDAD Lo último de su nuevo disco

Este jueves, con el lanzamiento de la preventa de su nuevo disco, Cabello aprovechó para lanzar dos nuevas canciones que serán parte del álbum: "Never Be the Same", una balada en la que vuelve a acercarse a la propuesta de Selena Gomez; y "Real Friends", en un plan más acústico.