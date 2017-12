By Belen Fourment

El rapero ha hecho varias colaboraciones con figuras como Dido, Rihanna o Sia

Walk On Water "Walk On Water", su colaboración con Beyoncé

Stan "Stan", un clásico con Dido

The Monster "The Monster" junto a Rihanna

Love The Way You Lie "Love The Way You Lie", el otro dueto con Rihanna

Guts Over Fear "Guts Over Fear", con Sia

Con Beyoncé, Eminem agranda su lista de alianzas con estrellas del pop