El undécimo mandamiento en las letras uruguayas

Hoy miércoles 13 de diciembre a las 20.00 será la presentación del libro de Fernando Trías, No soñarás flores. Editado por Hum, será en Mingus Bar (San Salvador 1952), con entrada libre, y la autora estará acompañada de la narradora y crítica Mercedes Estramil.



Fernanda Trías es una destacada escritora uruguaya (Montevideo, 1976) que vive en el exterior, donde viene desarrollando buena parte de su carrera. Hace un año y medio que vive en Colombia, y antes estuvo radicada en Francia, Alemania, Argentina y Estados Unidos.

“Me fui de Uruguay a fines de 2004 y desde entonces no vivo acá. Y esos lugares aparecen en los cuentos de este libro como telón de fondo. Aparece Buenos Aires, Berlín, Nueva York, y creo que en el libro está muy presente eso de la extranjería, del no pertenecer. Y a partir de ahí exploré temas vinculados con la identidad, o con cómo apropiarse de un espacio”, comentó Trías a El País.



Sin bien por otro lado, cada uno de los ocho cuentos tiene personajes y temas muy distintos, el título da una clave precisa sobre su contenido. “El título puede parecer un poco críptico, o misterioso. Lo tomé de un verso de Ida Vitale, que dice ‘no soñar flores’. Y cuando lo leí pensé que si lo pasara al imperativo, podría tener algo como de undécimo mandamiento. No soñarás flores es de alguna manera decir que no podrás tener esperanza. Y siento que todos los cuentos están atravesados por la desesperanza”.