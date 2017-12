Estos son los 8 libros que todo estudiante debe leer, según Harvard y Stanford

Docentes premiados con el Pulitzer y otros laureados con el Nobel que enseñan en Harvard dijeron cuáles son los libros que todo estudiante debería leer, lo que se suma a las recomendaciones que hace Stanford a quienes recién ingresan a la universidad.



El Business Insider hizo una consulta a profesores de Harvard sobre qué libro deberían leer sus estudiantes el próximo año. Claudia Goldin economista y autora de "Women Working Longer: Increased Employment at Older Ages" sugirió el clásico "Anna Karenina". Steven Pinker, profesor de psicología y autor, entre otros, de "Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress" recomendó leer "The Internationalist", mientras que Stephen Greenblatt, ganador del Pulitzer y autor de "The Rise and Fall of Adam and Eve" sugirió "Just Mercy". En tanto, Eric Maskin, economista autor de "The Arrow Impossibility Theorem" recomendó leer "The Theory of moral sentiments" y EJ Corey, químico premiado y autor de "Molecules and Medicine" instó a leer "Robot-proof".



Pero además de estas sugerencias hay otros tres de lectura obligatoria según la universidad de Stanford, que cuenta con el programa de tres libros para los que ingresan al centro educativo. La idea del mismo es fomentar la lectura y el pensamiento crítico. En el verano 2017 los recomendados fueron tres: "Homegoing", "The sixth extinction" y "Salvage the bones".

LECTURA Los recomendados 1 Anna Karenina Autor Leo Tolstoi 2 The Internationalists Autor Oona Hathaway y Scott Shapiro 3 Just Mercy Autor Bryan Stevenson 4 The Theory of Moral Sentiments Autor Adam Smith 5 Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence Autor Joseph Aoun 6 Homegoing Autor Yaa Gyasi 7 The sixth extinction Autor Elizabeth Kolbert 8 Salvage the bones Autor Jesmyn Ward 9 10