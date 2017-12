Una mujer, un espía y una espera

Se titula Berta Isla, como su protagonista. A su lado -pero a menudo muy lejos de ella-, su marido, Tomás Nevinson. De ahí que se trate “en cierto sentido, de una novela sobre la espera”, como explica el escritor Javier Marías, en un vídeo promocional, sobre su nueva obra, su décimoquinta novela, que acaba de publicarse en Uruguay.

Lo que empezó como una novela corta ha acabado en un libro de 550 páginas, que ha consumido 331 días reales de escritura y que ha dejado exhausto a su autor.

“Me parece milagroso haberla terminado”, le dijo Marías a El País español. “Tengo una manera de trabajar lenta, hago una página, la corrijo, la reviso, la vuelvo a teclear así hasta tres, cuatro o cinco veces y no sigo hasta que no está terminada. Siempre tengo la sensación de que no podrá leerse con fluidez”.

El método es habitual en Marías, que es uno de los escritores españoles más reconocido y premiado en el mundo. “Siempre atravieso un periodo en el que pienso que es imposible que vuelva a escribir hasta que luego ocurre algo que me inquieta lo suficiente”, dice. “Es un periodo transitorio en el que me pregunto cómo voy a hacer otra cosa así. Me sorprende la gente que saca novelas con gran desparpajo”.

Berta Isla es una falsa novela de espionaje (o “parcialmente de espías”, según dice Marías). En verdad hay un espía del MI6 que entra y sale de su vida cotidiana en Madrid, pero son los acontecimientos y procesos que esto desencadena los que acaparan el peso argumental. El dilema moral sobre los servicios secretos, la lealtad amorosa a prueba de ausencias y misterios, la fabricación de coartadas éticas para salvarse a uno mismo. “Trata también sobre cómo el hecho de haber nacido es en parte una bendición, pero también puede ser una maldición desde que uno es avistado por otros y en ese momento uno está expuesto a que le pidan cosas o a ser útil para otros si uno tiene algún tipo de talento”, explicó. Es el caso de Tomás Nevinson, un prodigio para lenguas y acentos, reclutado por Bertram Tupra, agente reaparecido, creado para la trilogía Tu rostro mañana de Marías.

Ficha Berta Isla Autor Javier Marías Editorial Alfaguara Precio 690 pesos

En la gestación de este libro pesaron varias lecturas (La mujer de Martin Guerre, de Janet Lewis, o El coronel Chabert, de Balzac, entre otros) y el deseo de Marías de indagar en “un tipo de personas que se van, desaparecen, a veces reaparecen y a veces hay dudas sobre su identidad”. Se adentra en ello de la mano de Berta Isla, esposa de Nevinson, que se convierte en la voz de la reflexión, la duda, una penélope forzosa que ignora lo que es mejor ignorar.

Marías nació en Madrid en 1951 y es hijo del filósofo Julián Marías. Su primera novela, Los dominios del lobo, la publicó en 1971. Ha mantenido simultáneamente una carrera como escritor, académico (en la Universidad de Oxford), traductor y periodista. Su novela más ambiciosa es la trilogía Tu rostro mañana. Es uno de los españoles más traducidos en todo el mundo.