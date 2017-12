La historia atractiva

El libro de no ficción uruguayo más vendido del año, de acuerdo a la Cámara Uruguaya del Libro, fue Con los días contados, la décimosegunda edición de la investigación sobre la crisis de 2001 que Claudio Paolillo publicó originalmente en 2004. Sin embargo, el año editorial pareció ganado por otro fenómeno vinculado a la política: el presente y el pasado de algunos referentes del gobierno de izquierda.

Es así que generaron bastante revuelo mediático dos libros de editorial Planeta: Sendic. La carrera del hijo pródigo de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero y Eleuterio Fernández Huidobro. Sin remordimiento de María Urruzola. Ambos consiguieron trascender sus méritos literarios para poner un par de temas en el debate político, lo que incluyó desmentidos del expresidente Raúl Sendic que acusó directamente al libro de ayudar a una debacle que terminó con la renuncia a la vicepresidencia.

El libro más vendido en ficción nacional, además, también tiene una pata política: Una historia americana de Fernando Butazzoni está dedicado al secuestro de Dan Mitrione por parte de los tupamaros. Butazzoni ya había conseguido un best seller con otra historia de la historia reciente con Las cenizas del cóndor.

“En el mundo editorial no es que uno decide ir por una senda, la dinámica del rubro hace que cualquier proyecto que llegue a la editorial y tenga posibilidades de venta, se eligen”, dijo a El País, Amir Hajjoul, director de Planeta. “A nosotros nos llegan muchos manuscritos y otros los vamos a buscar, como el de Huidobro”. Y si bien, dice Hajjoul, “todo libro que hable de política o del pasado llama y la gente tiende a leerlos, no hay una tendencia, sino que depende del contenido de cada proyecto, porque tenemos otros libros que hablan de otros políticos y no han andado”.

Hajjoul destacó de sus ediciones en 2017, el libro sobre Sendic (que vendió cerca de 10.000 ejemplares) y el de Urruzola, que lleva más de 12.000, “una cifra importante para el mercado uruguayo”. Además menciona el último del analista (y columnista de El País) argentino Claudio Fantini, Abadón; la biografía de Jaime Roos, El montevideano y Medias verdades de Jaime Clara.

“Más allá de que este año se pudo comprobar un cierto estancamiento luego de varios años consecutivos de aumento en la venta de libros en formato papel, lo cierto es que este formato sigue siendo el preferido del público lector y goza de muy buena salud”, dice Julián Ubiría, gerente editorial de Penguin Random House, una casa que este año sumó Ediciones B a su fondo editorial.

Para Ubiría, “los libros que marcaron la diferencia en cuanto a ventas” de su editorial en 2017 fueron: Mejor callar. Escándalo y silencio de los crímenes del Prado de Diego Fischer, Manual de Cocina Instituto Crandon. 60° Aniversario y Más allá del invierno de Isabel Allende.

Independientes

“El mercado del libro está como estabilizado. Las ventas no están en bajada, pero está bastante planchada la cosa”, le dijo a El País Alcides Abella, directivo de Ediciones de la Banda Oriental.”Tuvimos años bien para arriba, desde 2012 a 2014, cuando los shoppings aumentaban las ventas todos los años. Están un poquito quietas las ventas”.

Banda Oriental tiene una larga tradición cultivando un perfil basado en el ensayo y la historia, con fuerte acento en las reflexiones en torno a Uruguay. Este año publicó 45 títulos, y Te acordarás de mi, de Marcia Collazo, fue su ibro más vendido: 2.000 ejemplares, le siguió Artigas, de Enrique Méndez Vives, con casi 1700.

Para Martín Fernández, editor de Hum, otra editorial independiente y que este año celebró su primera década, el éxito se mide desde dos variantes, la comercial y la cultural, entonces, aunque reconoce que la narrativa uruguaya, a la que se enfoca, no vende mucho, celebra el hecho de que los títulos que publica entran en las listas de los mejores libros del año. Un ejemplo de eso es No soñarás flores, de Fernanda Trías, con ocho cuentos con temas y personajes distintos, pero atravesados todos por la “desesperanza”, como explica su autora. “Salió hace un mes y medio y las reseñas críticas de la prensa son buenas por todos lados. No solo todos lo cubrieron, sino que se encargaron de decir que es un excelente libro”, resalta Fernandez.

Por la misma línea, el editor remarca los “goles” al hablar del Premio Bartolomé Hidalgo que otorga la Cámara Uruguaya del Libro y recordar que la terna narrativa fue toda para títulos editados por Hum.

Aun así, este año a nivel de ventas tuvieron varias sorpresas. Fue el caso de Entusiasmo sublime de Juan Estévez, cuenta Fernández, “un autor ignorado, que en 2016 fue Premio Nacional de Literatura, nosotros lo publicamos en 2017, tuvo una primera tirada de 700 ejemplares, agotó al toque, se reeditó y alcanzó en total 1200 ventas”.

La Colección Discos fue un desafío y otro punto a resaltar para la editorial, que, con Tango que me hiciste mal de Gabriel Peveroni les fue tan bien que al mes de publicarse agotó y tuvieron que reimprimir. En resumen, para Fernández, fue un buen año: “Reforzado por el décimo aniversario de la editorial, ni hablar”, aclara.

El mercado del libro en Uruguay sigue funcionando con la aparición de nuevas editoriales y el constante surgimiento de nuevos escritores. Y con cosas así cualquier diagnóstico no puede dejar de ser optimista. O sea, buenas noticias.