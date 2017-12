Fui a ver: “The Disaster Artist: obra maestra”

James Franco es una estrella peculiar. El actor, escritor y pintor se posicionó como una figura renacentista en Hollywood, capaz de moverse entre una película de superhéroes como El Hombre Araña o una adaptación de El ruido y la furia de William Faulkner.

Gracias a ese perfil, por momentos marginal a la industria, no sorprende que Franco se haya encargado de dirigir y protagonizar The Disaster Artist: obra maestra. La película narra cómo se filmó The Room, un fenómeno de culto en Estados Unidos.

The Room ha sido calificada como “El ciudadano de las malas películas”. Se trata de un drama independiente estrenado en 2003 escrito, dirigido y protagonizado por Tommy Wiseau.

Más allá de sus intenciones narrativas, la película se convirtió en un fenómeno gracias a sus defectos técnicos y narrativos, al igual que una actuación particularmente exagerada de Wiseau.

En The Disaster Artist James Franco encarna a Wiseau y se muestra la relación del director con su amigo y coprotagonista de The Room, Greg Sestero (Dave Franco), así como los hechos que los llevaron a crear el drama.

La personalidad llamativa de Wiseau y las escenas del rodaje de The Room provocan la mayor diversión de la película de Franco, pero The Disaster Artist también sorprende con un relato muy emotivo sobre la amistad y el desafío detrás de montar una creación artística personal. La actuación de Franco, a su vez, es tan pintoresca como emocional.

Quien no conozca el fenómeno detrás de The Room se encontrará con una película sobre el reto detrás de la creación del cine, contada de forma entretenida y con un elenco diverso de grandes dotes para la comedia.

The Disaster Artist: obra maestra se estrena en Uruguay el 11 de enero.