Siete secretos de la emblemática Titanic

¿Quién hizo el dibujo de Rose? ¿Sabías que más de 50 personas terminaron envenenadas con una sopa? Repasamos estos y otros secretos de Titanic, para seguir celebrando los 20 años desde su estreno.

Tal vez no todos lo sepan, pero Gloria Stuart le temía un poco a la seriedad del director James Cameron. Incluso hay una anécdota, contada por el nieto de la actriz que interpretó a Rose anciana, según la cual a la hora de filmar la escena de la baranda, Stuart había olvidado quitarse un esmalte rojo brillante de las uñas, y se asustó cuando Cameron le preguntó por eso, pero ante las explicaciones, respondió: "No importa, creo que me encanta".

Canción emblema

Que casi no existe

La visión original de Cameron para la música del film era muy distinta a la que hoy todos conocemos: quería que la compositora irlandesa Enya se hiciera cargo de la banda de sonido y descartó de plano la idea de un tema cantado. Por suerte, James Horner, quien ocupó el lugar de Enya, no se dio por vencido y grabó en secreto el tema que compuso para Céline Dion. La canadiense no estaba convencida de hacerlo, porque le parecía que el drama del Titanic requería otro tipo de composición pero se animó a hacer ese demo. La versión gustó tanto que no hizo falta volver a grabarla. "My Heart Will Go On" se llevó un Oscar y sonó sin parar en todo el mundo.