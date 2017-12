Recomendaciones en streaming para el fin de semana

A las circunstancias adversas hay que mirarle el lado positivo

Queen es una buena película para los no iniciados en el cine de la India. Está rodada en Europa, tiene pocos números musicales (como amerita este particular género) y es una historia bastante occidental. Rani (Ranaut) es una joven con baja estima que es dejada por su prometido el día antes de la boda y luego de pensarlo un poco (y evalentonada por su familia) decide hacer el viaje de luna de miel, sola. De todo le pasa a la chica apenas pisa suelo europeo, se pelea con ladrones, hace una amiga y se da cuenta de las diferencias culturales que hay entre su país y buena parte del mundo. Un guión dinámico y una buena dosis de comedia hacen de ésta una buena película. Nicolás Lauber

Comedia hindú Queen Origen India, 2014. Con Kangana Ranaut, Rajkummar Rao y Lisa Haydon. Dónde Netflix ¿Está buena? Sí, una buena película para adentrarse en ese tipo de cine.

Unas pequeñas criaturas que no quieren ser la cena de nadie

Los Bertenos son unos ogros feos que viven en una ciudad gris y sin alegría. La única oportunidad de ser felices es comiendo un Troll (unas pequeñas criaturas coloridas de pelo largo que siempre están cantando y bailando), lo que sucede un día al año. Los trolls escapan de ese destino y crean una nueva comunidad, aunque los Bertenos secuestran a algunos. Entonces la Princesa Poppy y algunos amigos se irán en su búsqueda encontrando peligros que superan con su exasperante positivismo y algunas canciones de Cindy Lauper, Paul Simon y Earth, Wind and Fire. Mucho color, chistes graciosos y una excelente banda sonora son los puntos fuertes de esta película. Nicolás Lauber.

Una animada irreverente Trolls Origen Estados Unidos, 2016. Con Justin Timberlake, Anna Kendrick y James Corden. Dónde App de Fox ¿Está buena? Sí, muy divertida y con una excelente banda sonora.

Entre el amor y la burla sureña

Educando a Arizona, un clásico de los Coen está en Netflix.

Una comedia increíble. Así se promocionaba en su tráiler Educando a Arizona, la segunda película de los hermanos Coen (si no se cuenta su colaboración con Sam Raimi, La academia más loca del mundo). La frase tiene algo de razón, si se considera su premisa y ejecución. El matrimonio protagonista -integrado por un Nicolas Cage eléctrico pero no sobreactuado y una Holly Hunter muy divertida- se roba un bebé una vez que descubre que no pueden tener uno. Al absurdo se desata y los Coen mezclan los elementos de una trama criminal -género con el que debutaron en Simplemente sangre- y le agregan pizcas de un humor absurdo, una influencia de sus trabajos con Raimi. Varios locales de Arizona (¿arizonianos?) odiaron la película y tiene motivos: en lugar de investigar sobre el estado y la vida en él, los Coen se saltearon la investigación y se aferraron a su idea preconcebida del Sur. El resultado es un mundo lleno de personajes tan disparatados como interesante. Hay escenas y diálogos muy graciosos que mantienen las risas hasta hoy. Tal vez la fotografía haya quedado aferrada a una estética de ángulos y cortes rápidos de los noventa, pero el relato general es disfrutable. En el caso de Cage, es un de sus mejores papeles a la fecha y su química con Hunter es indiscutible. Treinta años después de la película, tal vez sea hora de que los Coen salven a Cage de su imparable producción de películas olvidables. Pablo Staricco.