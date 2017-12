Reacciones a un año complicado

1 Nuevo código de conducta por Weinstein

Una vez conocidas las denuncias contra Harvey Weinstein, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió expulsarlo de manera inmediata, yendo más allá de lo hecho por la academia británica (los Bafta) que lo suspendieron de los festivales de Cannes y Venecia que solo condenaron su comportamiento. “Hacemos esto no solo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, pero también para evitar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa de sus comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria ha acabado”, decía el comunicado de la junta de la Academia.



La expulsión de Weinstein supone también un importante cambio en el rumbo de Hollywood. Es que la meca del cine, durante años defendió los logros profesionales de sus miembros, separando el arte de los escándalos (pasó con Roman Polanski, acusado de violación, que recibió un Oscar por la dirección de El Pianista, y más acá con Cassey Affleck); y había rechazado antes expulsar a Bill Cosby, acusado de abusos sexuales por más de 60 mujeres. Semanas después de la sonada expulsión de Weinstein, esa misma Academia difundía un nuevo código de conducta para sus miembros donde se establecía que “no hay lugar” para quienes “abusan de su estatus, poder o influencia”, y advertía también que quienes no cumplan con esas pautas pueden ser expulsados.

2 Cambio sobre la marcha

Tras la ola de denuncias en Hollywood que se desataron luego del caso de Harvey Weinstein, varios estudios debieron modificar la producción, filmación y lanzamientos de películas y series que emplearon a actores o directores acusados.

En el caso de Kevin Spacey, el artista no solo fue reemplazado enteramente por Christopher Plummer en la película All the Money in the world del director Ridley Scott, sino que también fue despedido de la serie House of Cards de Netflix, que se encontraba en plena filmación de su sexta temporada. La plataforma de streaming también canceló la película Gore protagonizada por Spacey, despidió al actor Danny Masterson de la serie The Ranch y anunció que no producirá el nuevo especial que tenía planeado con el comediante Louis C.K. El humorista, por su parte, canceló el estreno de su nueva película como director, I Love You Daddy. Desde The Weinstein Company, productora llevada adelante por Bob y Harvey Weinstein, se pospuso el estreno de la película The Current War -sobre el enfrentamiento entre Thomas Edison y George Westinghouse-, se canceló un proyecto del directo David O’Russell en conjunto con Amazon y se puso fin a los servicios prestados para la producción de The Romanoffs, una serie del creador de Mad Men. Otros proyectos afectados fueron la serie de Transparent (su protagonista, Jeffrey Tambor, renunció tras ser acusado de acoso sexual) y la serie White Gold de la BBC, cuyo protagonista Ed Westwick enfrenta denuncias por violación.