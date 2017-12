Mirá el primer tráiler de la versión animada de Spider-Man

La sobreproducción de cine de superhéroes que hay parece responder a la demanda del público, ávido por la expansión de estos universos fantásticos en la pantalla. Y para ellos, llega un nuevo tráiler que presenta una nueva versión del Hombre Araña, uno de los que más cambios ha experimentado en los últimos años gracias a la industria.

En este milenio, ya usaron el traje de Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland (el de Los Vengadores, que este año estrenó su primera película en solitario). Y ahora le toca el turno a la animación.

"Spider-Man: Un nuevo universo" será una versión animada y moderna de esta historia del hombre arácnido, basada en los cómics de Marvel y con un estreno previsto para el 14 de diciembre de 2018.

En el avance dado a conocer estos días, Miles Morales ocupa el lugar de Peter Parker y por lo que muestran las imágenes, le tocará encontrarse con otros hombres arañas que andan por la ciudad, todos bajo amenaza por las intenciones del villano Morlun.



La película fue escrita por Phil Lord y Christopher Miller (La gran aventura Lego), y dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsay. Shameik Moore de la serie The Get Down le pondrá voz al protagonista, y en el reparto vocal de la versión original también estarán Liev Schreiber y Mahershala Ali.