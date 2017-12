¿Cuándo llegan a Uruguay las películas nominadas a los Globos de Oro?

Hoy se anunciaron las nominaciones a los premios Globo de Oro, que se entregarán el 7 de enero y que son, en general, una muestra fundamental de cara a los Oscar, que tendrán su 90° gala el 4 de marzo de 2018.

Y a Uruguay, como de costumbre, la mayoría de las candidatas llegarán después de la entrega de los Globos de Oro. De las principales nominadas, sólo cinco ya se vieron en el circuito comercial, y de esas cinco hay dos que quedan en cartel: Loving Vincent y Victoria y Abdul (ambas en Life Alfabeta, la primera también en Cinemateca 18). La primera aspira al premio a mejor película de animación, y la segunda a mejor actriz de musical o comedia, por el trabajo de Judi Dench.

Las otras que ya se pudieron ver en Uruguay son Dunkerque (nominada a mejor película de drama y a mejor director por Christopher Nolan), ¡Huye! (mejor película de comedia o musical y mejor actor por Daniel Kaluuya), y Baby, el aprendiz del crimen (Ansel Elgort en el rubro de Kaluuya).

Las películas que todavía no llegaron

De las que todavía no fueron estrenadas, la primera en llegar será El gran showman (mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical para Hugh Jackman) el próximo 28 de diciembre. Una semana más tarde, el 4 de enero, arribarán Molly's Game (mejor actriz de drama por el trabajo de Jessica Chastain) y Ferdinand (mejor película de animación).

Después, para el 11 de enero están previstos los estrenos de COCO (mejor película de animación) y de The Disaster Artist: obra maestra (mejor musical o comedia, mejor actor por James Franco). Una semana después llegaría All The Money in the World, de la que tuvieron que eliminar a Kevin Spacey tras las acusaciones de acoso sexual (mejor actriz de drama por Michelle Williams, mejor actor de reparto por Christopher Plummer, mejor director por Ridley Scott); y el 25 de enero llegaría Roman J. Israel, Esq. (mejor actor de drama por Denzel Washington).

Para el 1 de febrero se prevé el estreno de la nueva de Steven Spielberg, The Post (mejor drama, mejor actriz y actor de drama por Meryl Streep y Tom Hanks respectivamente, mejor director); y de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (mejor drama, mejor actriz de drama por Frances McDormand, mejor actor de reparto por Sam Rockwell, mejor director por Martin Mcdonagh). Y para el 15 de ese mes se espera por Llámame por tu nombre (mejor película de drama, mejor actor de drama por Timotheé Chalamet, mejor actor de reparto por Armie Hammer) que ya se pudo ver en el Festival Internacional de Cine de Montevideo; y también Darkest Hour (mejor actor de drama por Gary Oldman).

Recién el 22 de febrero estaría llegando The Shape of Water, que es en principio la gran favorita (mejor drama, mejor actriz de drama por Sally Hawkins, mejor actriz y actor de reparto por Octavia Spencer y Richard Jenkins respectivamente, mejor director por Guillermo Del Toro). Y la última en venir sería Phantom Thread (mejor actor de drama para Daniel Day-Lewis), el 15 de marzo.

Las que todavía no tienen fecha de estreno

A esta lista se le agregan cinco películas más que están nominadas a estos premios, pero que todavía no tienen fecha de estreno en Uruguay. Son I, Tonya (mejor película de comedia o musical, mejor actriz de comedia o musical por Margot Robbie, mejor actriz de reparto por Allison Janney), Lady Bird (mejor película de comedia o musical, mejor actriz de comedia o musical por Saoirse Ronan, mejor actriz de reparto por Laurie Metcalf), Battle of the Sexes (mejor actriz y actor de comedia o musical por Emma Stone y Steve Carell respectivamente), The Leisure Seeker (mejor actriz de comedia o musical por Hellen Mirren) y The Breadwinner (mejor película de animación).