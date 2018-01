Jessica Chastain: "El gran cambio está por venir"

En 2012, Jessica Chastain subió por primera vez al escenario del Festival de Cine de Palm Springs para recibir el Premio Spotlight, un honor que obtuvo sus recordadas actuaciones en El libro de la vida y Vidas cruzadas.



Este año, la actriz volvió a subir al escenario por la película Molly's Game de Aaron Sorkin. Claro que en esto seis años, la trayectoria de Chastain se ha elevado más allá del pequeño festival. De hecho, la dos veces nominada al Oscar tuvo el honor de cerrar el evento de premios de casi tres horas en el Palm Springs Convention Center cuando ella aceptó el Chairman's Award. Sin embargo, su currículum no es lo único que ha cambiado en ese lapso de tiempo.



El cine promete un año lleno de secuelas y grandes directores El cine promete un año lleno de secuelas y grandes directores MIRA TAMBIÉN El cine promete un año lleno de secuelas y grandes directores

Es que la industria en la que está inmersa experimenta una transformación gracias a las denuncias de acoso sexual y a la desigualdad de género en el pago para las actrices, y fue por allí Chastain dirigió su discurso, el cual fue recibido con aplausos. Claro que no es la primera vez que Chastain habla sobre estos temas, ya que fue una de las 300 mujeres que ayudó a lanzar la iniciativa Time’s Up, que ya lleva recaudados más de 13 millones de dólares.



"Antes de dejarlos esta noche quiero reconocer lo difícil que ha sido el año 2017 para todos nosotros", dijo y agregó: "se avecina un gran cambio. El cambio es bueno. Se necesita un cambio. Estamos todos juntos en esto. Cada uno de nosotros se ve perjudicado por sistemas defectuosos. A través de nuestros esfuerzos conjuntos, mejoraremos las cosas. Debemos mejorar las cosas y lo haremos".



Refiriéndose a las múltiples denuncias de acoso sexual que comenzaron a surgir desde que The New York Times publicó un artículo en el que varias mujeres denunciaban al productor Harvey Weinstein, Chastain dijo que "por desgracia hemos escuchado mucho sobre los chicos malos de Hollywood, pero me gustaría enviar un merecido cariño a algunos de los buenos chicos con los que he tenido el placer de trabajar", agregó. Y una emocionada Chastain recordó al fallecido Dan Ireland, con quien trabajó en el 2008, también a John Madden, Ralph Fiennes, Al Pacino, Tate Taylor, Christopher Nolan, Ridley Scott, Terrence Malick y Guillermo Del Toro, entre una larga lista de hombres de la industria.



El Festival de cine de Palm Springs se ha convertido en una parada obligada en el circuito de premios, ya que muchos de sus miembros también pertenecen a la Academia. Y entre los premiados de la noche, recibieron su trofeo Allison Janney (Mejor Actriz por I, Tonya); Gal Gadot (Premio Rising Star); Gary Oldman (Premio Desert Achievement Award, a mejor actor por Darkest Hour); Holly Hunter (Premio al Logro de su Carrera por The Big Sick); Mary J. Blige (Premio Breakthrough Performance por Mudbound); Sam Rockwell (Premio Spotlight, como actor por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); Saoirse Ronan (Premio Desert Achievement Award, actriz de Lady Bird); y el mejor equipo de una película fue para La forma del agua, que se llevó el Premio Vanguard. Además, Timothee Chalamet se llevó el Premio Rising Star, a mejor actor por Llámame por tu nombre y Willem Dafoe el Icon Award por The Florida Project.