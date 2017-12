Jason Momoa respondió a las críticas de "Liga de la Justicia"

Aquaman no está muy contento. Todo artista tiene su orgullo (todo ser humano) y desde que salió Liga de la Justicia, el de los actores del universo de superhéroes de DC Comics no estuvo muy mimado. Las críticas han sido malas y la recaudación por debajo de lo esperado.

Estar aislado de lo que sucede en el mundo y de lo que se habla es algo bastante difícil en la actualidad, y Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman) lo hizo saber: "Intento que no me importe una puta mierda lo que la gente diga", respondió en una entrevista al portal Entertainment Weekly.

Añadió: "Algunos de mis amigos dicen, 'A "Justice League" no le está yendo bien en taquilla y eso me entristece. Pero no quiero mirar lo malo y lo negativo. No creo que sea útil. No ayuda".



¿Su visión?

El actor está contento con su trabajo: "La he visto dos veces. La segunda vez me gustó incluso más. Voy a verla de nuevo con mis hijos y mi ahijado. Voy a verla con el grupo de gente perfecta, un grupo normal, en lugar de una 'premiere'. Así que estoy emocionado", afirmó.

Cabe destacar que tras su primera semana de estreno, "Justice League" tuvo un mal resultado en la taquilla de Estados Unidos, al recaudar solo 96 millones de dólares entre el jueves y domingo pasado. Esto, teniendo en cuenta que es una producción que costó 250 millones de dólares.

La cinta de la alianza de los superhéroes, además, viene generando una serie de reacciones negativas entre los fans del Universo DC, luego de ver una versión que según ellos, dista del tráiler que inicialmente les fue revelado semanas previas a su estreno.