La industria del carbón bajo la mirada de National Geographic

Esta noche, el canal Nat Geo emitirá varios documentales centrados en temas ambientales con motivo del "Ciclo de documentales sobre el Cambio Climático". Hoy, a las 22.00 se emitirá la película documental de National Geographic, From the Ashes ("Desde las cenizas") que presenta la situación de la industria del carbón y la minería a través de historias reales, con voces a favor y en contra sobre lo que está en juego para la salud, el ambiente y hasta la economía del mundo.



El País pudo charlar con Katherine Oliver, productora ejecutiva de Bloomberg Philantrhopies y tamién la productora de la película From The Ashes que desde mañana estará disponible también en la Nat Geo Play



—¿Qué desafíos tuvo que enfrentar para producir From the Ashes?



—Comenzamos a pensar sobre este tema, la guerra contra el carbón con la campaña Beyond Coal. Hacer de este tema una película surgió hace dos años y medio. Esta es la primera película documental que hemos producido en Bloomberg Philanthropies. Fue en un momento donde nadie estaba hablando del carbón. Mike Bloomberg sintió que esta era una historia que teníamos que contar. Su enfoque es por qué el carbón, una innovación del siglo XIX, no está funcionando en un mundo del siglo XXI. Queríamos mostrar realmente ambos lados de esta historia y mostrar por qué no está funcionando. Para eso analizamos el problema desde la perspectiva de las preocupaciones de salud pública, de que el carbón es malo para el medio ambiente y malo para nuestro aire, y causa contaminación y conduce a serios problemas de salud pública. También queríamos analizar el tema económico y analizar por qué el carbón ya no tiene sentido desde el punto de vista económico.

—¿Cómo cambia la situación de la industria del carbón desde que el presidente Donald Trump decide abandonar el acuerdo de París?



—El presidente Trump tomó la decisión de retirarse del Acuerdo de París e inmediatamente Mike Bloomberg dio un paso al frente y dijo que todavía estamos dentro, y que vamos a seguir apoyando y cumpliendo los objetivos que se han establecido en el Acuerdo de París. Bloomberg ha reunido a un grupo de ciudades, estados y empresas comprometidas con el objetivo de París, con todas las cosas establecidas en el acuerdo de París con o sin el apoyo de Washington. Creo que Washington ha hablado, pero a los estadounidenses realmente les importa este tema. Mike Bloomberg intenta canalizar esa energía a través de America's Pledge y tener ejemplos concretos e ilustraciones de por qué es importante para nosotros como país cumplir con estos objetivos. Creo que son alcaldes, gobernadores y directores de empresas los que se unirán para apoyar esta iniciativa.

—En su opinión, ¿cómo contribuye el cine al desarrollo sostenible?



—Creo que aumenta la conciencia. Creo que nuestro objetivo es utilizar películas para educar a las personas sobre los problemas. Nuestra película, From the Ashes, está muy dirigida a los datos. Hay mucha información rica sobre por qué el carbón no funciona hoy en día. Hay muchas estadísticas e infografías en la película que analizan las amenazas a la salud pública, pero también miran el impacto económico que está sucediendo y cómo hay una gran oportunidad con las energías renovables y hay creación de empleos en el sector solar, para ejemplo. Al hacer esta película y crear mensajes por las redes sociales sobre la película, podemos llegar a esas audiencias que posiblemente no se centran en este tema. Nos entusiasma abordar un tema desafiante que tiene implicaciones globales y compartirlo con una audiencia amplia. Y decidimos hacer la película y asociarnos con National Geographic porque el canal tiene un alcance global. Están en más de 440 millones de hogares en todo el mundo. Para nosotros era importante lanzar la película a través de los mecanismos de distribución tradicionales, como transmitirla en National Geographic.

Más documentales

El sábado 25 de noviembre a las 22.00, también por Nat Geo se estrenará el documental Un Mundo Sin Agua. Del director ganador del Oscar Alex Gibney y de la directora Marina Zenovich, ganadora del Emmy, Un mundo sin agua documenta una realidad que ya estamos enfrentando: el agua será próximamente un lujo y su valor sigue aumentando.



Este documental destapa una historia de agua y poder en el estado de California. A través de varias investigaciones, descubren cómo se manipula y aprovecha el recurso más apreciado del estado, mientras una sequía y una crisis subterránea dejan a estadounidenses desesperados por una solución mayor. Los problemas de la falta de agua siguen creciendo en la ciudad y el futuro de su agricultura, que provee casi la mitad de las frutas, nueces y verduras del país, se ve cada vez más desalentador.