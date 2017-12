Fede Álvarez encontró el protagonista masculino de su nueva película

El director uruguayo radicado en Hollywood, Fede Álvarez, completó el elenco protagonista de su nueva película The Girl in the Spider’s Web, basada en la saga policial sueca Millennium.

El actor noruego Sverrir Gudnason interpretará al periodista Mikael Blomquist, un papel que antes interpretó Daniel Craig en la película La chica del dragón tatuado, de David Fincher.

La contratación, informada por el portal Variety, se conoce cuatro meses después del anuncio de que Claire Foy, protagonista de la serie The Crown, encabezará la película de Álvarez como la hacker Lisbeth Salander.

El público uruguayo pudo ver a Gudnason este año en la película Borg McEnroe. En ella el actor interpreta al tenista sueco Björn Borg y el estadounidense Shia LaBeouf encarnó a su rival, John McEnroe.

La película de Álvarez tiene un rodaje previsto para enero en Berlín y Estocolmo. Su estreno, a cargo del estudio Sony, está previsto para mediados de octubre de 2018.

The Girl in the Spider’s Web será promocionada como un relanzamiento de la saga. El guión de la película estuvo a cargo de Álvarez, Steven Knight y Jay Basu.