La fantasía de Guillermo del Toro lidera las nominaciones del premio de los críticos

De a poco la lista para los Globo de Oro y Oscar comienza a definirse. Una antesala a esos premios son las candidaturas que se anunciaron hoy de los Critic's Choice Awards que premian a lo mejor del cine y la televisión. Los críticos colocaron al drama sobre un romance sobrenatural y The Shape of Water, que protagonizan Sally Hawkins y Richard Jenkins bajo la dirección del mexicano Guillermo del Toro, está al tope de la lista con 14 nominaciones.

Pero la película de Del Toro no tiene el triunfo asegurado, ya que de cerca, con ocho candidaturas, se encuentran Dunkerque, Llámame por tu nombre, Lady Bird y The Post.



Más abajo se encuentra la lista con las candidaturas más importantes a los premios Critic's Choice Awards en categorías para el cine y la televisión.

Cine

Mejor película

The Big Sick

Llámame por tu nombre

Darkest Hour

Dunkerque

The Florida Project

¡Huye!

Lady Bird

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing Missouri



Mejor director

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Greta Gerwig – Lady Bird

Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan – Dunkerque

Luca Guadagnino – Llámame por tu nombre

Jordan Peele – ¡Huye!

Steven Spielberg – The Post



Mejor actor

Timothée Chalamet – Llámame por tu nombre

James Franco – The Disaster Artist

Jake Gyllenhaal – Stronger

Tom Hanks – The Post

Daniel Kaluuya – ¡Huye!

Daniel Day Lewis – Phantom Thread

Gary Oldman – Darkest Hour



Mejor actriz

Jessica Chastain – Molly’s Game

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post



Película animada

The Breadwinner

Coco

Mi villano favorito 3

The LEGO Batman Movie

Loving Vincent



Película de acción

Baby, el aprendíz del crímen

Logan

Thor: Ragnarok

La guerra del planeta de los simios

Mujer maravilla



Película de ciencia ficción/terror

Blade Runner 2049

¡Huye!

It

The Shape of Water



Mejor comedia

The Big Sick

The Disaster Artist

Girls Trip

I, Tonya

Lady Bird



Televisión

Mejor serie limitada

American Vandal (Netflix)

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

Feud: Bette and Joan (FX)

Godless (Netflix)

The Long Road Home (National Geographic)



Mejor comedia

The Big Bang Theory

Black-ish

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Modern Family

Patriot



Mejor drama

American Gods

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us