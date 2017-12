Qué esperar de "Star Wars", según cinco frases su director

Una de las últimas entrevistas a Rian Johnson, el director y guionista de Star Wars: los últimos Jedi, deja entrever algunos detalles de la película y la relación que el cineasta ha establecido con los estudios Disney y Lucasfilm.

Luego de estrenar Star Wars: los últimos Jedi, Johnson se encargará del guión de Star Wars: Episodio IX y de lanzar una nueva trilogía, según lo anunció Disney en octubre.

Mientras tanto, los fanáticos de la saga esperan el estreno de la nueva producción, que en Uruguay se podrá ver a partir del jueves 14 de noviembre.

1 Buenas migas con los estudios

"No solo me dieron plena libertad creativa, sino que me alentaron a buscar algo personal en la historia y seguir ese camino".

La frase de Johnson refiere a la relación que el cineasta parece tener con Disney y LucasFilms, y enfatiza la doble función que tuvo en la película, tanto como director y como creador de la historia detrás del episodio.

Además, sirve para mejorar la imagen de los estudios y su relación con los directores. En los últimos meses, Disney y Lucasfilm despidieron a los directores Colin Trevorrow (Episodio IX). y Phil Lord y Christopher Miller (Solo: a Star Wars Story) de sus producciones de Star Wars.

2- La toma de mando



"Nunca hubo un plan maestro. Se apostó desde el principio por un proceso orgánico. J.J. ideó los personajes, yo los desarrollo aquí y él dará con el final de la trilogía. Creo que ha sido una manera de trabajar maravillosa".

En la nueva película, Johnson juega con las cartas que le repartieron J.J. Abrams, Michael Arndt y Lawrence Kasdan, los guionistas El despertar de la fuerza.

"¿Por qué permanecía oculto Luke?", "¿Qué pasará con Leia tras la muerte de Carrie Fisher?" y "¿Qué misterio encierra Rey?", son algunas de las preguntas que se espera que Johnson responda en Los últimos Jedi.

3. Nuevos y viejos protagonistas



"Disfruté tanto escribiendo para Mark Hamill y Carrie Fisher como para Daisy Ridley y John Boyega. Es duro duplicar 40 años de admiración por esos héroes en tan poco espacio de tiempo, pero estas películas cuentan la historia de Rey y Finn. Luke y Leia tienen su propio arco, pero principalmente son un apoyo para ellos".

Johnson aclaró que los protagonistas de la nueva etapa de la saga siguen siendo las últimas incorporaciones al reparto. De todas formas, al igual que en El despertar de la fuerza, es de esperarse que lo que queda del trío original tenga un peso significativo en la trama de la película.

4 Después de "Los últimos Jedi"

"Estamos muy al principio de esa tarea, pero mi intención es trazar historias que sean relevantes y míticas".

Lucasfilm tiene tanta confianza en Johnson que recientemente le confió la creación de una nueva trilogía de películas más allá del Episodio 9.

El director ya aclaró que no se tratará de una adaptación de Star Wars: Knights of the Old Republic, un videojuego muy querido por los fanáticos.

5 La comparación con George Lucas

"Ni siquiera estoy cerca de él. Lo que hizo con la película original, en 1977, con esa mezcla de géneros tan perfecta que conectó con todo el mundo, no se puede comparar a nada. ¿Quién más ha hecho algo así?".

Con una claridad del lugar que le toca, el director no quiere compararse con el creador de Star Wars, quien desde que vendió los derechos de la franquicia a Disney se ha mantenido con un perfil bajo.