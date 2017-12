Daniel Day-Lewis dejó el cine porque lo invadió la tristeza

A mitad de este año, Daniel Day-Lewis anunció mediante un comunicado que dejaría la actuación. Si bien el ganador de tres premios Oscar había dicho que ni él, ni sus representantes iban a realizar comentarios al respecto, durante una entrevista con la revista W en donde promociona su última película, Phantom Thread, decidió hablar sobre el tema.

"Antes de comenzar a filmar, no sabía que iba a dejar de actuar. Sí sé que Paul Thomas Anderson y yo nos reímos mucho antes de hacer la película, pero de repente dejamos de hacerlo, porque a los dos nos invadía una sensación de tristeza. Eso nos tomó por sorpresa: no sabíamos lo que habíamos creado con este proyecto. Fue difícil vivir con eso, y lo sigue siendo", confesó el actor.

En la entrevista también cuenta que todavía no vio la película, y que no tiene planes de hacerlo. "No sé por qué decidí eso", dijo sobre su retiro. "Pero es algo que sentí, y que estaba ahí. El hecho de no querer ver la película está conectado con la decisión que tomé de dejar de trabajar como actor", contó afirmando que la tristeza es algo que lo acompaña últimamente. "Comencé a sentirla mientras contábamos la historia, y no sé decir realmente por qué", añadió.

Por último, se refirió al momento en que decidió contarle al mundo que se retiraría. "Sé que fue inusual hacer un comunicado, pero quería trazar una línea. No quería ser arrastrado hacia otro proyecto", afirmó. "Toda mi vida hablé de cómo debería dejar de actuar, pero no sé por qué esta vez fue diferente. El impulso de abandonar se instaló fuerte en mí y se convirtió en un disparador. Era algo que tenía que hacer".

En Uruguay, Phantom Thread no tiene fecha de estreno, aunque es probable que llegue al circuito comercial antes de la entrega de los Oscar, ya que suena como candidata a la competencia.